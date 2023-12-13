X sosyal medya platformu çöktü mü?

Elon Musk'ın satın aldığı ve daha sonra ismini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'da paylaşımların linklerine kısa süreli erişim sağlanamadı.



Milyonlarca kullanıcısı bulanan X sosyal medya platformu, kullanıcılarının yönlendirdiği linklere ulaşım sağlanamadı. Milyonlarca kulanıcının paylaştığı linker görüntülenemedi.

Konuyla ilgili X sosyal medya platformunun uyarısı da hayli dikkat çekici cinsten. Kurumdan yapılan uyarıda Türkçe'si "Çığlık atıyorum. Sen de çığlık at. Hepimiz bu sayfayı düzeltmemiz için çığlık atıyoruz. Şaka yapmayı bırakıp yakında işleri yoluna koyacağız." ifadeleri kullanıldı.

Twitter'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.