X (Twitter) neden girilmiyor, çöktü mü? X’te son durum nedir?

Elon Musk, bir dönemle erişim sorunları yaşadığı gerekçesiyle diğer sosyal medya platformlarıyla dalga geçmişti. Ancak son birkaç ayda X, defalarca erişim sorunu yaşadı. Ve şimdi bir kez daha kullanıcılar platforma giremiyor.

Peki sosyal medya platformu X çöktü mü, mobil ve Web’de son durum nedir? İşte şu ana kadar bildiklerimiz…

X - TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DURUM NE?

Kullanıcılardan edindiğimiz bilgilere göre sorun hem mobil hem bilgisayardan girişlerde yaşanıyor.

Uygulamaya girereken akış yenilenmiyor, ana sayfada hiçbir içerik görüntülenmiyor.

Daha önce yaşanan sorunlar genelde Cloudflire sunucusundan kaynaklanmıştı.

Görünüşe bakılırsa erişim sorunu sadece Türkiye değil, global çapta yaşanıyor.

Şu ana kadar X'ten resmi bir açıklama gelmedi, yeni bir gelişme olduğunda bu makaleyi tekrardan güncelleyeceğiz.