  3. X, yapay zeka videolarına yeni düzenleme getirdi: 90 günlük gelir kesintisi
X, yapay zeka videolarına yeni düzenleme getirdi: 90 günlük gelir kesintisi

X platformunda yapay zekayla üretilmiş çatışma videolarını bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeden paylaşan kullanıcılar, 90 gün boyunca içerik üreticisi gelir paylaşım programından uzaklaştırılacak. Ürün yöneticisi Nikita Bier, güncel yapay zeka teknolojisiyle insanları yanlış yönlendiren içerikler olabileceğine işaret ederek "Savaş zamanlarında insanların bölgeden gerçek bilgiye erişimi olması önemli." dedi

X şirketinin sosyal medya platformunda yapay zekayla üretilen çatışma videolarının bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeyen kullanıcılar 90 günlüğüne gelir paylaşım programından uzaklaştırılacak.

Ürün yöneticisi Nikita Bier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçerik Üreticisi Gelir Paylaşım politikalarında bazı değişiklikler yapıldığını belirtti.

"Savaş zamanlarında insanların bölgeden gerçek bilgiye erişimi olması önemli"

Bier, güncel yapay zeka teknolojisiyle insanları yanlış yönlendiren içerikler olabileceğine işaret ederek "Savaş zamanlarında insanların bölgeden gerçek bilgiye erişimi olması önemli." ifadesini kullandı.

Bir çatışmanın, yapay zeka videosunu üretip bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeden paylaşan kullanıcıların 90 gün boyunca İçerik Üreticisi Gelir Paylaşımından faydalanamayacağını vurgulayan Bier, daha sonraki ihlallerin gelir paylaşım programında kalıcı uzaklaştırılmakla sonuçlanacağını kaydetti.

