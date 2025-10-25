Xbox'tan hafta sonu için futbol severleri heyecanlandıran kampanya: FC 26 bedava

Microsoft, Xbox platformunda düzenlediği "Free Play Days" etkinliği kapsamında bu hafta sonu beş popüler oyunu ücretsiz sundu. Toplam değeri yaklaşık 5 bin TL olan bu oyunlar arasında futbol severlerin merakla beklediği EA Sports FC 26 da var.

Ne zamana kadar geçerli?

Xbox sahipleri, 26 Ekim'e kadar listede yer alan oyunları ücretsiz şekilde deneyebilecek.

Hangi oyunlar ücretsiz?

Ücretsiz erişime açılan oyunlar ise şöyle:

EA Sports FC 26

House Flipper 2

The Outlast Trials

Phasmophobia

Descenders Next

Bu oyunlardan EA Sports FC 26, The Outlast Trials ve Descenders Next tüm Xbox kullanıcılarına açıkken; House Flipper 2 ve Phasmophobia yalnızca Xbox Game Pass Ultimate, Premium veya Essential aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından oynanabilecek.

Süre bitince erişim sona erecek

Oyuncular, 26 Ekim sonrasında bu oyunlara erişmeye devam etmek isterlerse oyunları satın alacaklar. Ücretsiz erişim, etkinlik süresiyle sınırlı olacak.

Nasıl oynanır?

Xbox konsolunuzda Microsoft Store'a giriş yapın. Ardından sol menüden "Giriş" ve "Abonelikler" adımlarını izleyin. Sayfanın alt kısmında yer alan "Ücretsiz Oynama Günleri (Free Play Days)" sekmesinde tüm oyunların listesini görebilirsiniz.