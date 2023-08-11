X’e görüntülü arama özelliği geliyor

X CEO'su Linda Yaccarino, çok kısa bir süre önce platforma görüntülü sohbet özelliğinin geleceğini resmen doğruladı.

CNBC ile yapılan bir röportajda konuşan Yaccarino, "Yakında platformdaki herhangi birine telefon numaranızı vermek zorunda kalmadan görüntülü sohbet görüşmeleri yapabileceksiniz" dedi.

Halihazırda X ile uzun videolar paylaşılabiliyor, özel sohbetler yapılabiliyor, canlı yayınlar ve sohbet odaları açılabiliyor. Son değişikliklerle birlikte X Premium kullanıcılarının platformdaki reklam gelirlerinden pay almaya da başladığı açıklandı.