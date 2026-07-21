Xiaomi 2026 telefon sevkiyat hedefini yükseltti

Xiaomi, 2026 yılına yönelik akıllı telefon sevkiyat hedefini yaklaşık 90 milyon adetten 110 milyon adede yükseltti. Yaklaşık yüzde 16'lık artışın büyük bölümünün giriş seviyesi modellerden gelmesi bekleniyor.

Tedarik zinciri kaynaklarına göre şirket, bellek piyasasında yaşanan sıkışıklığın hafifleyebileceği beklentisiyle hedefini yukarı yönlü revize etti.

Hedef yıl içinde iki kez düşürülmüştü

Xiaomi, yılın başında artan bellek çipi maliyetleri ve arz sıkıntısı nedeniyle sevkiyat beklentisini iki kez aşağı çekmişti.

Şirketin 2026 için ilk hedefi yaklaşık 170 milyon adet seviyesindeydi. Daha sonra bu hedef önce 135 milyon adede, ardından yaklaşık 95 milyon adede kadar düşürülmüştü. Son revizyonla hedef 110 milyon adede çıkarıldı.

Buna karşın yeni hedef, yıl başındaki beklentinin ve 2025 gerçekleşmesinin oldukça altında bulunuyor.

Akıllı telefon pazarı için beklentiler aşağı çekildi

Araştırma kuruluşları da küresel akıllı telefon pazarı için beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Counterpoint Research, 2026 küresel akıllı telefon sevkiyat tahminini yaklaşık 1,08 milyar adede indirirken yıllık daralma beklentisini yüzde 13,9 olarak güncelledi.

IDC ise sevkiyatların yaklaşık 1,1 milyar adede gerileyerek yüzde 13 düşeceğini öngörüyor.

TrendForce da daha önceki büyüme beklentisini geri çekerek pazarda yüzde 2'lik daralma tahmininde bulundu.