Xiaomi'den "savaş sponsoru" iddiasına yanıt

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, popüler akıllı telefon üreticisi Xiaomi'yi "uluslararası savaş sponsoru" olarak listelemişti.

Teknoloji firması söz konusu durum ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Xiaomi yaptığı bilgilendirmede, ürünlerinin sivil ve ticari kullanım için olduğunu, savaş için olmadığını ifade ederken, dünyanın herhangi bir yerindeki tüketicilerin iletişim araçlarına ve internetteki bilgilere erişme hakkına sahip olduğuna inandığını söyledi.

Şirket, uluslararası bir savaş sponsoru olduğu iddiasını reddettiğini ve herhangi bir savaş eylemini desteklemediğini de belirtti.

Xiaomi açıklamada sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya barışını tamamen benimsiyoruz. Misyonumuz, yenilikçi teknolojiler aracılığıyla dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamaktır."

Xiaomi'nin yayınladığı basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Xiaomi, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik ürünler sunan bir tüketici elektroniği şirketidir. Dünyadaki her tüketicinin internet üzerinden iletişim araçlarına ve bilgiye erişme hakkı olduğuna inanıyoruz. 100'den fazla ülke ve bölgede tüketici işletmelerimiz var ve faaliyet gösterdiğimiz her yargı alanında tüm yasa ve yönetmeliklere uyuyoruz.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'nın (NACP) "Uluslararası savaş sponsoru" olduğumuz yönündeki suçlamasına şiddetle karşıyız. Hiçbir savaş eylemini desteklemiyoruz. Dünya barışını tamamen benimsiyoruz. Misyonumuz, yenilikçi teknolojiler aracılığıyla dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamaktır."