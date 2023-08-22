X'te paylaşılan haberlerin başlıkları kaldırılacak

Daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in, sitede paylaşılan makalelerden başlıkları kaldırmayı test ettiği iddia edildi. Yayıncı kuruluşun incelediği materyallere göre, bağlantıyı gönderen kişi ya da yayıncı kendi metnini eklemediği sürece, gönderiler yalnızca ana görseli ve URL'yi içerecek.

Fortune'da yer alan bir habere göre, görsel yine de makaleye giden bir bağlantı işlevi görecek ancak bunun kullanıma sunulması için bir zaman çizelgesi ya da uygulamaya geçip geçmeyeceğine dair bir bilgi yok.

Değişiklik kullanıma girerse bireysel kullanıcılardan yayıncılara kadar X'te bağlantı paylaşan herkes, hizmette paylaştıkları bağlantıların yanına kendi metinlerini manuel olarak ekleyecek. Aksi takdirde gönderi, yalnızca URL ve bir görüntü gösterecek.