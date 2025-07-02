X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandığı bildirildi
Hem küresel hem de Türkiye çaplı sık sık erişim sorunu yaşanan X'te (Twitter) yeni sorun bildirildi. Kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini ve sorunun devam ettiğini belirtiyor.
Sosyal medya platformu X’te (Twitter) kullanıcılar sorun yaşandığını bildiriyor.
Son zamanlarda hem küresel bazda hem de Türkiye genelinde sıklıkla sorun bildirilen X için kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini belirtiyor.
Downdetector'den sorun bildirimleri yapıldı
Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.