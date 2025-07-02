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X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandığı bildirildi

Hem küresel hem de Türkiye çaplı sık sık erişim sorunu yaşanan X'te (Twitter) yeni sorun bildirildi. Kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini ve sorunun devam ettiğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandığı bildirildi
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Sosyal medya platformu X’te (Twitter) kullanıcılar sorun yaşandığını bildiriyor. 

Son zamanlarda hem küresel bazda hem de Türkiye genelinde sıklıkla sorun bildirilen X için kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini belirtiyor. 

Downdetector'den sorun bildirimleri yapıldı

Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.

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