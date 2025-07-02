X'te (Twitter) erişim sorunu yaşandığı bildirildi

Sosyal medya platformu X’te (Twitter) kullanıcılar sorun yaşandığını bildiriyor.

Son zamanlarda hem küresel bazda hem de Türkiye genelinde sıklıkla sorun bildirilen X için kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini belirtiyor.

Downdetector'den sorun bildirimleri yapıldı

Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.