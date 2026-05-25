Yandex'ten bayram yoğunluğuna iç mekan navigasyonu desteği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce İstanbul Havalimanı'nda sunulan özellik, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Antalya havalimanlarında da hizmete alındı.

Özellik ayrıca Ankara'daki Optimum Outlet ve Cepa Alışveriş Merkezi ile İstanbul'daki Olivium Outlet Center, Maltepe Park ve ÖzdilekPark'ı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulama sayesinde kullanıcılar, çıkış kapısı, check-in alanı, pasaport kontrol noktası, bagaj teslim alanı, mağaza, restoran, tuvalet, asansör, yürüyen merdiven ve otopark çıkışına yönelik rota oluşturabiliyor.

İç mekan yönlendirme özelliği, özellikle Kurban Bayramı gibi yoğun seyahat ve alışveriş dönemlerinde kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Bayram haftasında havalimanları ve alışveriş merkezlerinde ziyaretçi trafiği artarken, Yandex Maps'in verileri de uygulamanın navigasyon, mekan arama ve otopark gibi temel kullanım alanlarına yönelik talebin bu dönemlerde belirgin şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde araç navigasyonu, mekan arama ve otopark odaklı kullanım senaryoları aylık ortalamaya göre yaklaşık yüzde 30 artarken, toplu taşıma etkileşimlerinde yüzde 18 yükseliş kaydedildi.

Yoğun ziyaretçi trafiğine sahip mekanlar kademeli olarak sisteme dahil edilecek

Standart şehir içi navigasyonda olduğu gibi, Yandex Maps kullanıcılara birden fazla rota seçeneği sunabiliyor.

Rota oluşturmak için kullanıcıların bulundukları katı seçmesi, haritada konumlarını belirlemesi ve ardından gitmek istedikleri noktayı işaretlemesi yeterli oluyor.

Bir havalimanındaki çıkış kapısına doğrudan rota almak içinse kullanıcılar, ilgili kapıyı haritada bulup üzerine uzun basarak "Rota" düğmesine dokunabiliyor.

Özellik, hem Android hem de iOS işletim sistemlerindeki Yandex Maps ve Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor. Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların uygulamaları en güncel sürüme yükseltmesi gerekiyor.

Yandex Maps, Türkiye'deki iç mekan navigasyonu kapsamını ilerleyen dönemde daha da genişletmeyi planlıyor. Bu doğrultuda yoğun ziyaretçi trafiğine sahip büyük mekanların da kademeli olarak sisteme dahil edilmesi öngörülüyor.

Havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra stadyumlar, çarşılar ve diğer popüler kamusal alanlarda da iç mekan rotalarının kullanıma sunulması, kullanıcıların karmaşık mekanlarda gündelik hayatın çok daha fazla anında kolayca yön bulmasına olanak tanıyacak.

Kurban Bayramı yaklaşırken Yandex AI da kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için bayrama özel içerikler sunuyor. Türk kullanıcılar, geleneksel Kurban Bayramı et yemeklerine ait adım adım tariflere, aile sofralarına yönelik bayram menü önerilerine, tatil aktivitesi fikirlerine, hazır bayram kutlama mesajlarına, hediye önerilerine ve bayram gelenekleriyle ilgili kültürel bilgilere kolayca ulaşabiliyor.