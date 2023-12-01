'Yapay zeka aracı, insanlığı 800 yıl ileriye attı'

Google'ın yapay zeka birimi DeepMind, araştırma sonucu bulunan malzemelerin, endüstrileri dönüştürmede kullanılabileceğini ve aynı zamanda gelecekteki keşiflere giden yepyeni yolları açabileceğini belirtiyor.

2,2 milyon kristalden yaklaşık 380 bininin, daha iyi elektrikli araba bataryalarından ultra verimli bilgisayarlardaki süperiletkenlere kadar yeni nesil teknolojiler geliştirmek için yeterince kararlı bir yapıya sahip olduğu bildiriliyor.

Independent'ta yer alan habere göre, DeepMind bu kristalleri keşfetmek için GNoME (Graph Networks for Materials Exploration/Materyal Keşfi için Grafik Ağlar) adlı, son teknoloji ürünü bir sinir ağı aracı geliştirdi.

DeepMind araştırmacıları Amil Merchant ve Ekin Doğuş Çubuk bir blog yazısında, yeni malzemeleri keşfetmek için gereken ve yüzyıllar sürecek "zahmetli deneyleri" GNoME'u kullanarak atladıklarını yazdı.

Araştırmacılar, "İnsanlığın bildiği, teknoloji açısından elverişli malzemelerin sayısını GNoME'la katladık" diye belirtti.

Şirket dışından araştırmacılar, GNoME'un keşfettiği yeni malzemelerden 736'sını bağımsız bir şekilde oluşturarak DeepMind'ın buluşunu test etti.

Blog yazısında, "Bu adaylar arasında süper bilgisayarlara güç sağlayan süperiletkenlerden, elektrikli araçların verimliliğini artıracak yeni nesil pillere kadar geleceğin dönüştürücü teknolojilerini geliştirme potansiyeline sahip malzemeler var" diye belirtildi.

Araştırma, Nature adlı bilimsel derginde yayımlanan "Scaling deep learning for materials discovery" (Malzeme keşfinde derin öğrenmenin ölçeklendirilmesi) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

Yeni aracın arkasındaki araştırmacılar bunun "benzeri görülmemiş genelleme seviyelerine ulaşarak malzeme keşfinin verimliliğini bir büyüklük mertebesi kadar artırabileceğini" söyledi.