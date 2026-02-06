Yapay zeka arenasında rüzgar tersine döndü: ChatGPT geriledi, Gemini ve Grok yükselişte

Yapay zeka pazarında rekabet giderek sertleşirken, ChatGPT’nin bireysel kullanıcılar arasındaki erken dönem liderliği daralıyor. Mobil analiz şirketi Apptopia’nın verilerine göre, ChatGPT’nin uygulama pazar payı Ocak 2025’te yüzde 69,1 seviyesindeyken 2026’da yüzde 45,3’e geriledi.

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre, aynı dönemde Google’ın Gemini uygulaması pazar payını yüzde 14,7’den yüzde 25,2’ye çıkardı. Elon Musk’ın geliştirdiği Grok ise yüzde 1,6’dan yüzde 15,2’ye yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Web trafiğinde tablo değişiyor

Rekabet yalnızca mobil uygulamalarla sınırlı değil. Similarweb verilerine göre, Gemini’nin ana web sayfası gemini.google.com, Aralık 2025’te ChatGPT.com ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı. Gemini’nin trafiği yüzde 28,38 artarken, ChatGPT’nin web trafiği yüzde 5,59 geriledi.

Ön verilere göre Gemini, Ocak 2026’da ilk kez aylık 2 milyar ziyaret sayısını aştı. ChatGPT ise iki aylık düşüşün ardından toparlanma gösterse de Ekim 2025’teki zirvesinin altında kalmaya devam ediyor.

Alphabet’in dördüncü çeyrek bilanço toplantısında konuşan CEO Sundar Pichai, Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısının 750 milyonu geçtiğini açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyrekte 650 milyon seviyesindeydi. ChatGPT’nin 2025 sonlarında yaklaşık 810 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilse de aradaki fark hızla kapanıyor.

Pichai’ye göre yükselişin anahtarı Gemini 3

Pichai, Gemini 3 modelinin lansmanının büyümede önemli rol oynadığını belirtti. Lansmana, Google’ın yapay zekâ destekli görsel üretim aracı Nano Banana Pro’nun viral başarısı da eşlik etti.

OpenAI tarafında ise artan rekabet baskısının etkileri hissediliyor. CEO Sam Altman’ın Aralık ayında çalışanlara yönelik sekiz haftalık “code red” ilan ettiği ve şirketin temel ürünlerine odaklanma çağrısı yaptığı bildirildi.

Ancak uygulama ve web trafiği verileri, yapay zekâ pazarının tamamını yansıtmıyor. Kurumsal kullanımda yaygın olan API entegrasyonları bu istatistiklere dahil edilmiyor.

Kurumsal segmentte dengeler Anthropic lehine

Kurumsal alanda ise Anthropic dikkat çekiyor. Menlo Ventures tarafından paylaşılan anket verilerine göre, Anthropic kurumsal yapay zekâ pazarının yaklaşık üçte birine sahip. Aynı segmentte OpenAI’nin payı yüzde 25, Google Gemini’nin payı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Bu tablo, OpenAI’nin hem tüketici pazarında Gemini’ye karşı pay kaybettiğini hem de kurumsal tarafta Anthropic’in ivmesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Pazar payı kaybı halka arz planlarını baskılıyor

ChatGPT’nin tüketici pazarındaki pay kaybının devam etmesi, OpenAI’nin bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen halka arz sürecini zorlaştırabilir. Öte yandan, halka arzı değerlendirdiği belirtilen Anthropic’in OpenAI’den önce adım atması ihtimali de rekabeti farklı bir boyuta taşıyabilir.

Kullanıcılar tek bir yapay zekaya bağlı kalmıyor

Apptopia verileri ayrıca her beş yapay zekâ kullanıcısından birinin birden fazla uygulama kullandığını ortaya koyuyor. Bu durum, kullanıcıların farklı görevler için farklı araçları tercih ettiğini gösteriyor.

Örneğin Claude, toplam kullanıcı sayısında rakiplerinin gerisinde olsa da kullanıcı etkileşiminde öne çıkıyor. Ocak ayında günlük kullanıcı başına ortalama kullanım süresi 34,7 dakika olarak ölçüldü.

Apptopia Araştırma Başkan Yardımcısı Tom Grant, “ChatGPT kategoriyi inşa etti ancak güçlü alternatifler büyüdükçe kullanıcılar doğal olarak araç setlerini çeşitlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Grant’e göre pazar, dijital yayın platformlarına benzer şekilde birkaç büyük oyuncunun hakim olduğu ancak ürün farklılaşmasıyla niş alanların oluşabildiği bir yapıya evrilebilir.