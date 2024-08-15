Yapay zeka ayarı Lenovo'nun satışlarını arttırdı

Çinli teknoloji devi Lenovo Grubu, küresel kişisel bilgisayar (PC) pazarının iki yıllık durgunluğun ardından toparlanma sinyalleri vermesiyle, Haziran ayında sona eren çeyrek dönemde gelirini yüzde 20 artırarak 15,4 milyar dolara çıkardı. Bu rakam, analistlerin ortalama beklentisi olan 14,1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Yüzde 23 pazar payıyla liderliğini sürdürdü

Lenovo için bu, COVID-19 sonrası yavaşlama döneminde art arda beş çeyrek süren gelir düşüşlerinin ardından üst üste üçüncü çeyrek gelir artışı oldu. Küresel PC pazarındaki toparlanma, IDC verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık iki yıllık düşüşün ardından yeniden büyümeye döndü. Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde, küresel PC sevkiyatları yüzde 3 artarak 64,9 milyon birime ulaştı. Lenovo, yüzde 23 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Yapay zeka PC pazarını da etkiliyor

Şirketin hisseleri, yüzde 2,37 oranında artış gösterdi. PC pazarındaki bu toparlanma, yapay zeka (AI) yazılımlarını çalıştırmak üzere optimize edilmiş özel çiplerle donatılmış "AI PC'ler" trendiyle kısmen desteklendi. Lenovo, Mayıs ayında iki model dahil olmak üzere, AI PC'leri piyasaya süren ilk şirketlerden biri oldu. Şirketin CEO'su Yuanqing Yang, yıl sonuna kadar sevk edilen PC'lerinin yüzde 10'unun AI PC'ler olacağını, 2026'ya kadar bu oranın yüzde 50-60'a çıkabileceğini belirtti.

Lenovo, son yıllarda ana PC işinin ötesine geçerek iş yazılımları ve diğer hizmetlere yönelme stratejisi izledi. Şirketin sunucu ve diğer yazılım işlerini içeren altyapı çözümleri grubu, çeyrek dönemde yüzde 65 büyüyerek 3 milyar dolarlık gelir elde etti. Lenovo'nun net geliri ise 243 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam, analistlerin beklentisi olan 222,94 milyon doların üzerinde çıktı.

PC pazarının geleceği

Küresel PC pazarının geleceği, yapay zeka teknolojilerinin ve uzaktan çalışma trendlerinin yükselmesiyle şekillenmeye devam ediyor. Lenovo, bu değişen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, AI PC'ler gibi yenilikçi ürünlerle pazar liderliğini korumayı hedefliyor. Şirketin uzun vadeli stratejisi, yalnızca geleneksel PC pazarında değil, aynı zamanda bulut bilişim ve veri merkezleri gibi alanlarda da güçlü bir varlık oluşturmaya odaklanıyor. Lenovo'nun bu stratejik hamleleri, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini artırırken, rekabet avantajını da güçlendirebilir.