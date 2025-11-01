Yapay zekâ bunları asla yapamayacak!

Yapay zekâ (AI) günümüzde gerçekliğini iyiden iyiye hissettirirken, enerjiden dağıtıma ve girişim dünyasına kadar her alanda da dönüşüm yaratıyor.

Euronews'in haberine göre, Business France ve İspanya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Fransız İnovasyon Gecesi'nde Madrid'de üç büyük şirketin uzmanları bu dönüşümü yorumladı.

Microsoft Yapay Zekâ Başkanı Elena Gonzalez-Blanco García, Carrefour İspanya CIO’su Javier Mallo ve İspanya merkezli elektrik dağıtım şirketi Iberdrola İnovasyon Başkanı Rafael San Juan yapay zekâda trendleri ve bu gelişimin geleceği nasıl şekillendireceğini anlattı.

Sektörün en deneyimli isimlerinden biri olan Gonzalez-Blanco, alanın "baş döndürücü" bir hızla geliştiğinin altını çizerek, "Modelleri geliştirenler için bile olup biten her şeye ayak uydurmak imkânsız” dedi. Önemli olanın bu hızlı benimsemede şirketlere eşlik etmek ve yapay zekâyı "laboratuvardan gerçek hayata" taşımak olduğunu da vurguladı.

“Yapay zekayı benimseme noktasındayız”

McKinsey'in 2024 tarihli bir araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 78'i halihazırda işlerinin bir bölümünde yapay zekâ kullanıyor. Ancak Microsoft'un yapay zekâ başkanı için "bu rakam yetersiz” ve "Gerçek benimseme noktasındayız. Halihazırda bu noktada olmayanlar geç kalmış demektir” diyor.

En çok tartışılan, işletmeler ve kullanıcı güveni için gerçek zorluklar ortaya koyan noktalardan biri, şirketlerin kişisel verileri ele alma şekli ve yapay zekânın bu verileri kullanma şeklini nasıl değiştirdiği. Ipsos AI Monitor 2025 çalışmasının verilerine göre, İspanyolların yüzde 40'ı şirketlerin bilgilerini yeterince koruduğuna inanmıyor.

"Bir vatandaş olarak riskin farkındayım”

Carrefour'un baş teknoloji sorumlusu Mallo ikili bir bakış açısı sunarak şunları söyledi:

"Bir vatandaş olarak riskin farkındayım, ancak verilerimizi paylaşmazsak geride kalırız. Bir profesyonel olarak da siber güvenliğe büyük kaynaklar yatırdığımızı garanti ediyorum, ancak kimse yüzde 100 koruma sözü veremez."

Mallo, şirketlerin kullanıcı verilerini korumak için siber güvenliğe giderek daha fazla yatırım yaptığını savundu.

Microsoft'un yapay zekâ başkanı da korkunun abartıldığı konusunda hemfikir olarak, "On yıllardır sosyal ağlarda bilgi paylaşıyoruz. Önemli olan korkmak değil, teknolojiyi anlamak ve akıllıca kullanmaktır” diyor.

Iberdrola'dan Rafael San Juan, siber güvenliğin "her zaman suçluların bir adım önde olduğu bir yarış olacağını", ancak düzenleme ve etiğin "sistemi dengelemek için ilerlediğini" sözlerine ekledi.

Her teknolojik devrim, suç işlemek için bu teknolojiyi kullanan grupların ortaya çıkma riskini de beraberinde getirdiğinden, suçlular da gelişip uyum sağladıkça, yapay zekânın geleceği işletmeler ve yetkililer için zorluklar yaratıyor.

“Sadece para meselesi değil”

Tüm uzmanlar İspanya ve AB'nin yapay zekâya yeterince yatırım yapmadığı ve bunun da ABD ve Çin gibi devler karşısında rekabetçi konumlarını zayıflattığı konusunda hemfikir.

Gonzalez-Blanco, "Bu sadece para meselesi değil, buna inanmak ve başarısızlık korkusunu kaybetmek meselesi," dedi. Iberdrola'dan San Juan "Bu sadece İspanya ile ilgili değil, bir Avrupa trendi" derken, Mallo ABD ve Çin gibi güçlerle rekabet etme hırsının eksikliğine dikkat çekti.

McKinsey 2025 araştırmasına katılan şirketlerin sadece yüzde 1 'i yapay zekâyı iş akışlarına yüksek düzeyde entegre ettiklerini doğruluyor. Bu oran, üretkenliği artırmak ve mekanik görevleri ortadan kaldırmak için yapay zekayı bilinçli bir şekilde kullanmayarak kaybedilen potansiyele işaret ediyor.

Microsoft'un temsilcisi, üretken yapay zekâ modelleri geliştiren Fransız Mistral örneğini vererek "yetenek ve inovasyon konusunda ciddiyse Avrupa'nın da birinci ligde oynayabileceğini" dile getirdi.

“Yapay zekâ geliştirmek için burada”

Yapay zekânın vasıflı çalışanların yerini alacağı yönündeki korkulara yanıt olarak, üç uzman açık sözlü davranarak şunları söyledi:

“Yapay zekâ yerini almak için değil, geliştirmek için burada.”

Bir insan tarafından sağlanan değere her zaman ihtiyaç duyulacak, çünkü yapay zekâların halüsinasyonlardan (muhakeme hataları) muzdarip olduğu ve makineyi kontrol etmek için insan yargısının devreye girmesi gerektiği unutulmamalı.

Gonzalez-Blanco, 1970'lerde MIT'nin ilk yapay zekâ laboratuarının kurucusu Marvin Minsky ile yaptığı bir röportajı hatırlatarak,"Yarım yüzyıldır makinelerin insanların yerini alacağını duyuyoruz ama bu gerçekleşmedi," dedi ve o dönemde Minsky'nin yapay zekânın çalışma şeklimizi değiştireceğini ve yaklaşık on yıl içinde insanların yerini alacağını söylediğini hatırlattı.

San Juan ise bilgi ve deneyimin "yeri doldurulamaz" olmaya devam edeceğini savunurken, Mallo geleceğin insanlar ve makineler arasındaki işbirliğinde olacağına dikkat çekti: "Yapay ve duygusal zekâyı birleştiren şirketler liderler olacak."

Gelişmiş modeller teknoloji devlerine ait gibi görünse de konuşmacılar küçük ve orta ölçekli şirketlerin oyunun dışında kaldığı fikrini reddetti.

González-Blanco, "Uygulamalı yapay zekâ, uzmanlaşma temelinde rekabet etmemizi sağlıyor," dedi ve şöyle devam etti:

"Mesele teknolojiyi üretmek değil, onu iyi kullanmaktır. Yerel ve sektörel bilgi belirleyici bir avantaj olabilir."

Mallo da aynı fikirde olarak, "Bugün, iyi bir fikri olan ve bunu hayata geçirme becerisine sahip herkes atılım yapabilir. Pazara erişim hiç bu kadar açık olmamıştı” diyor.

Yapay zekâ neyi asla yapamayacak?

Panel sembolik, “Yapay zekâ neyi asla yapamayacak?” sorusuyla sona erdi.

Cevaplar ortak olarak, “Duyguları ifade etmek, hissetmek, empati ile liderlik etmek” şeklinde oldu.

San Juan, "Yapay zekâ Tac Mahal'i inşa edebilecek, ancak onu inşa eden kişiyi sevmenin ne demek olduğunu asla bilemeyecek" diye özetledi.

Üçlünün de hemfikir olduğu üzere, gerçek zekâ, yani insanı diğerlerinden ayıran zekâ, duygularda, yaratıcılıkta ve sezgide yatmaya devam ediyor.