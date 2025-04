Yapay zekâ çağında iş hayatının yeni rotası, İstanbul’da çizildi

Turkcell iş birliğiyle düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul, “Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek” temasıyla, 29 Nisan’da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyasının yapay zekâ etkisindeki dönüşümünü merkeze alan etkinlikte, Türk iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra farklı ülkelerden uzmanlar konuşmacı olarak yer aldı. LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman’ın sunum yaptığı etkinliğe; Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış gibi isimler panelist olarak katıldı.

"Sosyolojik olarak da bir dönüşüme tanık oluyoruz”

Etkinlik, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un açılış konuşmasıyla başladı. İnsanlık tarihinin en önemli değişimlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Koç, “Teknolojik olduğu kadar ekonomik ve sosyolojik olarak da bir dönüşüme tanık oluyoruz” dedi.

“Yapay Zekâ artık sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı” mesajı veren Turkcell Genel Müdürü sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantılı olacağı bir çağın ön gösterimindeyiz. Dolayısıyla yarının sorularına dünün yöntem ve önermeleriyle yanıt bulmak mümkün değil. Fakat bu değişim atmosferinde, temelde değişmeyen bir unsur var; insan. Yapay zekâ, insanlığın elini güçlendiren bir araç olabilir ama o aracı anlamlı ve doğru şekilde kullanan, yön veren bizleriz. Bugünün en büyük ihtiyacı, insanı daha derinden anlamak. İnsanın gerçek gücünü keşfetmenin yolu, önce insanı keşfetmekten geçiyor.”

“Çocuklarımızın sahip olacağı meslekler henüz keşfedilmedi”

Bu çağı tanımlayan temel paradigmanın “Holistic Connectivity/Bütünsel Bağlantı” olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü, tüm sistemlerin birbirine “akılla” bağlandığını ifade etti. Bu akıllı bağın arkasında karmaşık yazılımlar olduğunu söyleyen Dr. Koç, “Bütünsel Bağlantı döneminde tüm iş yapış şekilleri yeniden tanımlanırken yeni iş kolları da doğuyor. Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi” dedi.

Uzman isimlerden geleceğin iş trendleri

İş dünyasının dinamiklerinin ele alındığı panellerde, ilham verici içerikler ve güncel yaklaşımlar katılımcılara uzman isimlerce aktarıldı. LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman, iş gücü dönüşümüne dair trendleri, yapay zekânın insan kaynakları üzerindeki etkilerini ve geleceğin liderlik yaklaşımlarını ele alan sunumuyla dikkat çekerek şunları söyledi: “Yapay zekâ, çalışma şeklimizi dönüştürüyor ve küresel iş gücünü yeniden şekillendiriyor. Yapay zekâ çağında, insan yeteneği hâlâ en önemli ayırt edici unsur olmaya devam ediyor. Yapay zekâ, insan potansiyelinin yerini alan değil onu geliştiren ve destekleyen güçlü bir araç olarak görülmeli. Yeni dönemde işletmelerin başarısı yalnızca teknolojileriyle değil, geliştirdikleri yeteneklerle şekillenecek. Bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmak için, yapay zekânın insan odaklı becerilere öncelik verilerek etkin şekilde kullanılması çok önemli.”

Etkinliğin CEO Paneli'nde ise Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bahri Danış, dönüşen yetenek dünyasına dair deneyimlerini ve kurumlarının stratejilerini paylaştı.

“Yapay zekâ, teknolojiyi demokratikleştiriyor”

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, özetle şu mesajları verdi: “Artık otomobiller, dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladı. Biz de Togg olarak 60 yıllık bir hayali hayata geçiriyoruz. Bununla da kalmıyor o hayalin bir parçası oluyoruz. Bugün bizim akıllı cihazımıza oturduğunuzda yapay zekânın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zekânın bana göre en önemli yönlerinden biri, teknolojinin demokratikleşmesi, eşitleyici etkisidir. Her boyutta bize kolaylıklar sunuyor, fayda sağlayacak imkânları gösteriyor.”

Elektriğin icadı ile benzer etki…

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bu mali yıl içinde yapay zekâya toplam 82 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek şöyle dedi: “Bir başka deyişle yapay zekâ teknolojisine haftada yaklaşık bir buçuk milyar dolar yatırım yapıyoruz. Bunun da en büyük sebebi aslında yapay zekâyı bir ürün olarak değil aslında bir platform, bir altyapı teknolojisi olarak görüyoruz. Nasıl ki elektriğin icadıyla birlikte dünyada inanılmaz değişiklikler, inanılmaz kırılımlar olduysa, yapay zekânın da buna çok benzer bir süreçten geçeceğini düşünüyoruz. Yapay zekâ teknolojisinin hem platform hem ürün olarak Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına, 2030 yılına kadar %14'lük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.”

İnsan odaklı yetkinlikler önemini koruyor

LinkedIn Connect İstanbul’da paylaşılan veriler, iş gücü dönüşümünün ülkemizdeki yansımalarını da ortaya koydu. Türkiye’de iş dünyasındaki dönüşümün temelinde teknoloji yer alsa da insan odaklı 9 yetkinliklerin önemini koruduğu görüldü. Yapay zekâ kullanımı, büyük veri analizi, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik uzmanlığı gibi beceriler de en çok talep gören nitelikler oldu. LinkedIn Learning Türkiye verileri, eğitimde de dikkat çekici eğilimlere işaret ediyor. Eğitim içeriklerinde veri ve analitik becerilere güçlü bir vurgu yapılırken, daha fazlasını yapmaktan çok önemli olana odaklanma anlayışının öne çıktığı görülüyor. İletişim ve kişilerarası etkileşim becerilerine yönelik yoğun ilgi dikkat çekerken, yeni teknolojiler ve yapay zekâ okuryazarlığı da önem kazanan becerilerden. Ayrıca duygusal zekâ ve zihinsel sağlık konularına yönelik ilgi de artıyor.

İşe alım süreçlerinde yapay zekâ kullanımı artışta

İşe alım süreçlerindeki rolü de giderek artan yapay zekâ, aday deneyimini geliştirirken, işe alım sürecini hızlandırıyor. LinkedIn’in “İşe Alımın Geleceği 2025” raporuna göre şirketlerin %37’si üretken yapay zekâ (Gen AI) araçlarını aktif olarak entegre ediyor ya da test ediyor; bu oranın ise bir yıl öncesine göre %10 artış gösterdiği vurgulanıyor. Yapay zekâ, beceri analiziyle deneyim yerine yetkinliğe odaklanan işe alım yöntemlerini desteklerken, işe alım ekiplerinin iş yükünü %20 azaltarak verimliliği de artırıyor.

Şirketlerin %36’sı çalışanların kariyer gelişimini destekliyor

LinkedIn’in İşyeri Öğrenme Raporu'nda sunulan verilere göre, şirketlerin sadece %36’sı, çalışanlarının kariyer gelişimini önceliklendiren programlara sahip. Bu şirketler, çalışan bağlılığı ve performans açısından daha iyi sonuçlar elde ediyor. Yapay zekâ, beceri boşluklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarken; iç mobiliteyi teşvik eden şirketler, çalışanların farklı rollerde deneyim kazanmasına olanak tanıyor. Bu şirketlerin diğer şirketlere kıyasla daha başarılı sonuçlar elde etmesi ise dikkat çekici bir veri olarak öne çıkıyor.

İşe alım trendleri, yetkinlik gelişimi ve iş gücü hareketliliğine ilişkin güncel veriler

LinkedIn Global İçgörüler Direktörü Francesca Felet ise Türkiye ve EMEA bölgesine dair işe alım trendleri, yetkinlik gelişimi ve iş gücü hareketliliğine ilişkin güncel veriler ve içgörüler sundu. CHRO Paneli’nde, LinkedIn Türkiye, Güneydoğu Avrupa Başkan Burak Kuralkan moderatörlüğünde, yapay zekâ çağında insan merkezli kurum kültürünün nasıl korunabileceği masaya yatırıldı. LinkedIn EMEA & LATAM Yetenek Kazanımı Başkanı John McCall, hızla gelişen yetenek piyasasında güçlü bir Çalışan Değer Önermesi (EVP) oluşturmanın önemini ve LinkedIn’in bu alandaki yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. LinkedIn EMEA & LATAM Yetenek Gelişimi Başkanı Eileen Oliver Free liderliğinde gerçekleşen oturumda ise yapay zekâ destekli sürekli öğrenme stratejilerinin, yetenek gelişimine katkıları ele alındı.