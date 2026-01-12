Yapay zekâ etkisi büyüyor: Haber sitelerinin trafiği üç yılda yüzde 43 düşebilir

Yayıncı kuruluşlar, yapay zeka destekli arama sonuçları ve sohbet tabanlı asistanların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların içerik tüketim biçimlerinin hızla değiştiğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, bu dönüşümün önümüzdeki birkaç yıl içinde arama motorları kaynaklı site trafiğinde kayda değer bir gerilemeye yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Üç yıl içinde haber sitelerinin aldığı trafik yüzde 43 azalabilir

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 51 ülkeden 280 medya yöneticisinin görüşlerine dayanan yeni raporuna göre, medya yöneticileri arama motoru yönlendirmelerinin üç yıl içinde yüzde 43 oranında azalmasından endişe ediyor.

Aynı rapor, şirketlerin büyük çoğunluğunun bu yıl gazetecilerini YouTube ve TikTok içerik üreticilerine daha çok benzemeye teşvik etmeyi planladığını da ortaya koyuyor.

Euronews'in derlediği rapora göre haber sitelerine gelen arama trafiği, yapay zekâ destekli özetlerin, sohbet botlarının ve arama algoritmalarındaki değişikliklerin etkisiyle küresel ölçekte yalnızca bir yıl içinde üçte bir oranında geriledi.

Google aramaları dünya genelinde yüzde 33 düşüş gösterdi

Chartbeat verilerine dayanan ve 2500’den fazla haber sitesini kapsayan yeni verilere göre Google aramaları dünya genelinde yüzde 33 düşüş gösterdi; bu oran ABD’de daha da yüksek.

Şu ana kadar yaşam tarzı, magazin ve seyahat içerikleri bu düşüşten haber ve güncel olay yayınlarına kıyasla daha sert etkilenirken, canlı yayın yapan ve anlık gelişmelere odaklanan yayınların yapay zekâ özetlerine karşı daha korunaklı olduğu belirtiliyor.

Raporda, Google’ın yapay zekâ destekli "AI Overviews" özetlerinin ABD’de arama sonuçlarının yaklaşık yüzde 10’unda en üstte yer aldığı ve hızla diğer ülkelere yayıldığı vurgulanıyor.

ChatGPT üzerinden medya sitelerine gelen yönlendirmelerin arttığı ifade edilse de bu trafiğin hâlâ "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu belirtiliyor.

Enstitüde kıdemli araştırmacı olan Nic Newman, internetin yaygınlaşmasından bu yana yayıncıları ayakta tutan "trafik çağının" sona erdiğini söylüyor.

"Güvenilir haber, uzman analizi ve güçlü anlatı hâlâ vazgeçilmez"

Newman’a göre yapay zekâ sohbet botları, bilgiye ulaşmak için yeni ve pratik bir yol sunarken haber markalarını ve gazetecileri devre dışı bırakma riski taşıyor; ancak güvenilir haber, uzman analizi ve güçlü anlatının özellikle belirsiz dönemlerde hâlâ vazgeçilmez olduğunu da ekliyor.

Raporda ayrıca, medya şirketlerinin yalnızca tıklanma peşinde koşmaktan uzaklaşarak, okuyucuyla doğrudan ilişki kurmayı hedefleyen abonelik modellerine yöneldiği belirtiliyor.

Kısa video ve ses içeriklerinin hızla büyümesiyle birlikte YouTube ve TikTok gibi platformlara yatırım yapmak için adeta bir yarış yaşandığı, birçok şirketin gazetecilerini içerik üreticisi kültürünü benimsemeye teşvik etmek istediği aktarılıyor.

Ankete katılan medya yöneticilerinin dörtte üçü, 2026’da çalışanlarının daha çok 'içerik üreticisi' gibi davranmasını sağlamaya çalışacaklarını söylerken, yarısı da içerik dağıtımı için bağımsız içerik üreticileriyle ortaklık planlıyor.

Raporda, siyasetin de sosyal medyaya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İngiltere’de Downing Street’in, Başbakan Keir Starmer’ın özellikle Z kuşağına ulaşmak ve geleneksel medyayı baypas etmek için sosyal medyayı daha aktif kullanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Bu kapsamda kampanyacı Anna Whitehouse (Mother Pukka) ile kişisel finans alanında içerik üreten Cameron Smith ve Abi Foster gibi isimlerin son aylarda üst düzey bakanlara erişim sağladığı ifade ediliyor.