Yapay zekâ etkisi netleşiyor: Z kuşağı alarm veriyor

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan yeni bir araştırma raporu, yapay zekanın ABD iş gücü piyasası üzerinde ölçülebilir bir baskı oluşturmaya başladığını ortaya koydu. Ekonomist Elsie Peng tarafından kaleme alınan nota göre, yapay zekâ son bir yıl içinde her ay net yaklaşık 16.000 istihdamın ortadan kalkmasına neden olurken, bu süreçten en olumsuz etkilenen kesim Z kuşağı ve giriş seviyesindeki çalışanlar oldu.

İkame ve tamamlama etkisi

Goldman Sachs'ın verilerine göre, yapay zekâ kaynaklı "ikame" etkisi geçtiğimiz yıl boyunca her ay yaklaşık 25.000 işin yok olmasına yol açtı. Buna karşılık, yapay zekanın mevcut işleri desteklemesi ve verimliliği artırmasıyla oluşan "tamamlama" etkisi ise yaklaşık 9.000 kişilik ek istihdam sağladı. Sonuç olarak ortaya çıkan net kayıp, aylık bazda 16.000 seviyesine ulaştı.

Araştırmada, sigorta hasar memurları ve fatura tahsilatçıları gibi temel görevlerin yapay zekâ tarafından kolaylıkla yerine getirilebildiği meslek gruplarının yüksek risk altında olduğu belirtildi. Avukatlık, inşaat yöneticiliği ve doktorluk gibi insan muhakemesi veya fiziksel varlık gerektiren mesleklerde ise yapay zekanın çalışanları destekleyici bir rol üstlendiği vurgulandı.

Deneyimli çalışanlar nasıl korunuyor?

Z kuşağının bu değişimden daha sert etkilenmesinin temel nedeni olarak, genç çalışanların veri girişi, müşteri hizmetleri ve idari destek gibi yapay zekanın otomatikleştirmede en başarılı olduğu rutin işlerde yoğunlaşması gösterildi. Deneyimli çalışanların sahip olduğu uzmanlık ve birikimin sağladığı korumadan yoksun olan giriş seviyesindeki çalışanlar ile kıdemli çalışanlar arasındaki işsizlik ve ücret farkının, pandemi öncesi ortalamalara göre belirgin şekilde açıldığı kaydedildi.

Buna rağmen ekonomistler, analizin veri merkezleri ve yapay zekâ altyapı yatırımlarıyla oluşan yeni istihdam artışını tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti. Z kuşağının yapay zekâ araçlarını kullanma konusundaki doğal yatkınlığının uzun vadede bir avantaj sağlayabileceği, ancak mevcut durumda işten çıkarmaların yeni fırsatların oluşmasından daha hızlı gerçekleştiği ifade edildi.