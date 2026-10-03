Yapay zeka finansal kararları devralıyor: Bankacılık sektörünü ne bekliyor?

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Yapay zeka ajanlarının tüketiciler adına finansal işlemleri gerçekleştirebilmesi, bankacılık ve finans sektöründeki mevcut işleyişi değiştirebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Bernstein analistlerine göre bu teknoloji; finansal hizmetlerde tüketicilerin karşılaştığı bazı süreçleri kolaylaştırabilir. Ancak teknolojinin geniş çapta kullanılabilmesi için tüketicilerin finansal kararları yapay zeka sistemlerine devretmeye hazır olması gerekiyor.

Yapay zeka hangi işlemleri yapabilir?

Tüketici odaklı yapay zeka ajanları, farklı finansal ürünleri kullanıcı adına karşılaştırabilecek ve bazı işlemleri otomatikleştirebilecek.

Bu sistemlerin sigorta poliçelerini karşılaştırması, mevduatları farklı hesaplara taşıması, aracı kurumlardaki nakit bakiyelerini optimize etmesi ve kredi kartı ödülleriyle teklifleri değerlendirmesi mümkün olabilecek. Bu yeteneklerin yaygınlaşması halinde müşteri bağlılığının zayıflayabileceği ve finans kuruluşlarının mevduat, nakit transferi, sigorta yenileme ve finansal danışmanlık gelirleri üzerinde baskı oluşabileceği belirtiliyor.

Güven sorunu öne çıkıyor

Yapay zeka ajanlarının finansal hizmetlerde yaygınlaşmasının önündeki en önemli konulardan biri tüketici güveni. TD Bankası tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 55'i finanslarını yönetmek için yapay zekadan yararlanıyor. Bir yıl önce bu oran yüzde 10 seviyesindeydi. Buna karşın katılımcıların yalnızca yüzde 18'i, yapay zekanın önemli finansal kararları kendi başına almasına izin verme konusunda rahat olduğunu ifade ediyor.

Veri erişimi yeni tartışma yaratıyor

Finansal kurumların yapay zeka ajanlarının hesaplara ve müşteri verilerine erişmesine izin verip vermeyeceği de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Bankalar kimlik doğrulama, hesap erişimi ve finansal ürünlerin uygunluğu üzerindeki kontrollerini koruyor. Kurumların, yapay zeka ajanlarının finansal verilere erişimi karşılığında ücret talep etmesi de gündeme gelebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

Sorumluluk konusu henüz net değil

Yapay zeka ajanlarının finansal karar alma süreçlerine dahil olması, hukuki ve düzenleyici açıdan da yeni soruları beraberinde getiriyor. Tüketicinin onayı, finansal tavsiye verilmesi, lisanslama ve yapay zeka ajanının hatalı bir karar vermesi durumunda kimin sorumlu olacağı gibi konuların henüz netlik kazanmadığı belirtiliyor.

Ödeme sistemleri öne çıkabilir

Ödeme sektörü ise yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasından diğer finansal alanlara kıyasla daha farklı şekilde etkilenebilir.

Visa ve Mastercard'ın dolandırıcılık önleme sistemleri, itiraz mekanizmaları ve tokenize edilmiş kimlik bilgileri, yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin artmasıyla daha fazla önem kazanabilir.

Ödeme işlemcileri ayrıca işletmelerin farklı yapay zeka platformları ve protokolleriyle çalışmasına yardımcı olarak yeni fırsatlar elde edebilir. Adyen de yapay zeka odaklı ticareti desteklemek üzere tasarlanan araçlarını piyasaya sürdü.

Finans sektöründe dönüşüm zaman alacak

Tüketici yapay zeka ajanlarının finansal hizmetlerdeki etkisinin kısa sürede tamamen ortaya çıkması beklenmiyor. Güven, veri erişimi ve düzenleyici kuralların nasıl şekilleneceği, yapay zeka ajanlarının finans sektöründe ne ölçüde kullanılacağını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.