Yapay zeka ile 170 milyon yeni iş, 92 milyon kaybedilen meslek

Bu tablo, yapay zekânın yalnızca teknik bir mühendislik konusu olmaktan çıkıp eğitim, etik ve toplumsal politika alanlarını da kapsayan çok boyutlu bir mesele hâline geldiğini gösteriyor. Tekbulut'un felsefe temelli yaklaşımının küresel şirket yöneticilerinden politika yapıcılara kadar uzanan bir kitleyi etrafında toplayabilmesi de tam olarak bu zemine işaret ediyor. Columbia Üniversitesi mezunu siyaset felsefecisi, kurduğu "Thinking Through" platformuyla yapay zekânın etik boyutunu mühendislerin laboratuvarlarından çıkarıp kamusal alana taşıyor. Tekbulut'un çalışmaları, IBM gibi küresel şirketlerin yöneticilerinden Washington'daki politika yapıcılara uzanan geniş bir kesimin gündemine giriyor.

Columbia Üniversitesi'nde siyaset felsefesi doktorasını tamamlayan Ece Tekbulut, yapay zekâ tartışmalarını iş dünyası ve mühendislik çevrelerinin tekelinden çıkararak toplumun farklı kesimlerine açma misyonuyla dikkat çekiyor. Kurucusu olduğu "Thinking Through" platformu aracılığıyla yapay zekânın birey, demokrasi ve insan ilişkileri üzerindeki etkilerini geniş bir kitleyle tartışan Tekbulut, teknoloji alanındaki etik sorgulamaları kamusal bir meseleye dönüştürmeyi hedefliyor.

Lise sıralarından küresel şirket yöneticilerine

Türkiye'de lise öğrencileriyle başlattığı tartışma serilerini bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde IBM ve Board of Innovation gibi teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle sürdüren Tekbulut, bu çalışmaları sayesinde Washington DC'de hukukçular ve teknoloji politikası uzmanlarıyla yapay zekânın toplumsal etkilerini ele alacağı özel bir oturuma davet edildi.

AI Week'te öne çıkan panel

Tekbulut'un son dönemde dikkat çeken etkinliklerinden biri, New York'ta düzenlenen AI Week kapsamındaki panel oldu. Human Machines organizasyonuyla ortaklaşa gerçekleştirilen oturumda şu temel soru tartışmaya açıldı: "Yapay zekâ sistemlerini insan gelişimini ve mutluluğunu desteklemek üzere tasarlasaydık, nasıl bir teknoloji geliştirirdik?"

Panelde Tekbulut ve diğer konuşmacılar; sağlık, emek, yaratıcılık ve insan ilişkilerinin yapay zekâ tarafından nasıl dönüştürüldüğünü değerlendirirken, teknolojik verimliliğin her koşulda insan refahıyla örtüşüp örtüşmediğini de sorguladı.

Tartışmada yapay zekâ, ne bir "kurtarıcı teknoloji" ne de salt bir "tehdit" olarak ele alındı. Konuşmacılar bunun yerine teknolojik sistemlerin hangi değerleri taşıdığı, insan ilişkilerini nasıl yeniden şekillendirdiği ve otomasyonun insan onuru ile yaratıcı özgürlükle birlikte var olup olamayacağı gibi daha derin sorulara odaklandı.

Tech Week NYC'ye davet

Tekbulut, önümüzdeki dönemde Tech Week NYC kapsamında da konuşmacı olarak sahne alacak. Teknoloji dünyasının en büyük buluşmalarından biri olarak kabul edilen etkinlik; girişimcileri, yatırımcıları, mühendisleri ve akademisyenleri bir araya getiriyor. Tekbulut'un bu etkinlikte yer alması, yapay zekâ tartışmalarında etik, demokrasi ve insan odaklı düşüncenin giderek daha görünür hâle geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Felsefeyi akademinin dışına taşımak

"Thinking Through" platformunun yaklaşımı, klasik felsefeyi akademinin sınırlarının ötesine taşıma hedefiyle şekilleniyor. Platform, güncel meseleleri yalnızca teknoloji trendleri ya da piyasa dinamikleri üzerinden değil; etik, varoluşsal ve toplumsal sorular ekseninde ele alıyor.

Tekbulut'a göre yapay zekâ çağında asıl mesele, "ne üretilebildiği" değil, "nasıl bir toplum inşa etmek istediğimiz" sorusunda düğümleniyor.