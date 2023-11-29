Yapay zeka işleri değil maaşları tehdit ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yapay zekanın hızla benimsenmesi, iş kaybından ziyade öncelikle ücretleri düşürebilir. Öte yandan yapay zeka, şu ana kadar özellikle genç ve yüksek vasıflılar için istihdamı yok etmek bir yana yeni istihdam alanları yaratıyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre, firmaların yapay zekâya büyük yatırımlar yapması, ekonomistlerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmasına ve toplum genelinde insanların işlerinin geleceğine dair endişe duymasına yol açıyor. Aynı zamanda, işverenler, normalde işgücü piyasası baskılarını hafifletecek bir durgunluğa rağmen, nitelikli işçi bulmakta zorlanıyor.

ECB tarafından yayınlanan araştırmada, 16 Avrupa ülkesinden oluşan bir örneklemde, yapay zekaya maruz kalan sektörlerin istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı elde ettiği belirtildi. Bunun yanında araştırmada aynı zamanda yapay zekanın kazançlar üzerinde “nötr ila hafif olumsuz” etkilerinden de bahsedildi ve bunun artabileceği belirtildi.

Araştırmada bu sonuçların ileride değişebileceğine işaret ediliyor. Zira yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu süreç devam ettikçe yapay zekanın istihdam ve ücretler üzerinde, dolayısıyla da büyüme ve eşitlik üzerindeki etkileri olmaya devam edecek.