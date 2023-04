Yapay zeka kullanırken yapılmaması gereken 4 şey

Kişisel verilerinizi ChatGPT ile paylaşmamaya özen göstermelisiniz.

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için mümkün olan tüm verileri toplar. Bu nedenle sohbete kişisel bilgilerinizi dahil etme hatasına düşmeyin. Tüm bunlar kaydediliyor ve ChatGPT'nin gizliliği şu anda da çok iyi değil. OpenAI'den paylaştığınız verileri kaldırmasını isteyemezsiniz ve hiçbir zaman da isteyemeyebilirsiniz.

Bununla ilgili ilk sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. İtalya ve Kanada, ChatGPT'yi gizlilik konularında soruşturan ilk ülkeler oldu. Ve Samsung, bazı çalışanlarının ChatGPT sohbetlerinde son derece hassas bilgiler paylaşmasının ardından ChatGPT gizliliğinin ne kadar kötü olduğunu keşfetti.

Güvenilmeyen ChatGPT uygulamalarını yüklemeyin

ChatGPT o kadar gelişmiştir ki doğru komutlarla sizin için kötü amaçlı yazılım kodlayabilir. Çeşitli raporlar, ChatGPT tabanlı kötü amaçlı yazılım saldırılarını detaylandırdı ve hepsi benzer şekilde çalışıyor. Şüphelenmeyen kullanıcılar bilgisayarlarına orijinal uygulamalar ve uzantılar yüklediklerini düşünüyorlar. Ancak verilerini çalacak kötü amaçlı yazılım içeren sahte ChatGPT uygulamalarına sahip oluyorlar.

ChatGPT uygulamalarını güvenilmeyen kaynaklardan yüklemediğinizden emin olun. Makinenize bir şey indirmeden ve yüklemeden önce 2 kez kontrol edin.

ChatGPT'den kaynak istemeyi unutmayın

Bir şeyleri kontrol etmekten bahsetmişken, ChatGPT'den istediğiniz her şey her zaman doğru olacak diye bir şey yok. Ondan bağlantılarla birlikte kaynak sağlamasını istediğinizden emin olun. Bu şekilde, ChatGPT'nin size söylediklerini kontrol edebilir ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Yapay zeka her ne kadar inanılmaz derecede akıllı olsa da, yine de güvenilmezdir. Soruları yanıtlarken hata yapabilir ve bu her zaman hatırlamanız gereken bir şeydir.

Telif hakkı yasalarını unutmayın

OpenAI, ChatGPT'yi dil modelini eğitmek için çok sayıda veri ile beslediğinden, sohbet robotu her şeyi hatırlıyor. Buna telif hakkı korumalı olabilecek materyaller de dahil. Ancak ChatGPT'nin "gözünde" bunun bir önemi yok. ChatGPT'nin size sağladığı telif hakkı saklı içeriği paylaşırsanız telif hakkı yasasını ihlal edebilirsiniz.