Yapay zeka savaşlarında yeni cephe: Yayıncılık devi Britannica’dan OpenAI’a telif davası!

Yapay zeka dünyasında taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, bu kez bilginin en eski kalelerinden biri olan Encyclopedia Britannica ve sözlük devi Merriam-Webster ile mahkemelik oldu. Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, OpenAI’ın yapay zeka modellerini eğitmek için Britannica’ya ait yaklaşık 100 bin makaleyi hiçbir izin almadan ve telif ödemeden sistemine kopyaladığı iddia ediliyor.

Bilgi savaşında perde arkası

Yayıncılık devinin iddiasına göre OpenAI, sadece telif haklarını çiğnemekle kalmıyor; aynı zamanda ChatGPT üzerinden verilen yanlış bilgileri (halüsinasyonları) Britannica kaynaklıymış gibi göstererek markanın 250 yıllık güvenilirliğine de zarar veriyor. Şirket yetkilileri, yapay zekanın sunduğu hızlı özetlerin orijinal sitelere giden trafiği bıçak gibi kestiğini ve bunun telafisi güç bir ticari kayba yol açtığını savunuyor.

OpenAI cephesi ise her zamanki gibi "adil kullanım" savunmasına sığınarak, internetteki açık verilerle model eğitmenin yasal bir hak olduğunu öne sürüyor. Ancak hukukçulara göre bu dava, yapay zekanın gelecekteki lisanslama maliyetlerini ve veri kullanım sınırlarını belirleyecek en kritik dönüm noktalarından biri olacak. Bilginin "efendisi" ile "yapay zekası" arasındaki bu kapışma, teknoloji dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.