Yapay zeka şirketinin CEO’sundan çip üreticilerine kritik uyarı!

Anthropic isimli ABD merkezli yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei, Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

Amodei, Nvidia gibi ABD merkezli çip şirketlerinin Çin'e gelişmiş yapay zeka çipleri satmasını eleştirdi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre ünlü CEO Amodei, bu çipleri Çin'e satmanın "çok büyük ulusal güvenlik sorununa" sebep olduğunu söyledi. Daha önce de yapay zeka modellerinin tehlikeleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Amodei, "Biz çip geliştirme konusunda Çin'in yıllarca ilerisindeyiz dolayısıyla bence bu çipleri onlara satmak büyük bir hata olur" dedi.

Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e satılmasına onay vermiş ve elde edilecek gelirin yüzde 25'inin ABD hükümetine verilmesi şartını koşmuştu.

Amodei, "Bence bu çılgınca. Bu biraz Kuzey Kore'ye nükleer silah satmak gibi" dedi.