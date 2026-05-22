Yapay zekâ yarışında yeni adım: AMD’den 10 milyar dolarlık Tayvan hamlesi

Deniz Güldağ

Advanced Micro Devices (AMD), yapay zekâ altyapısına yönelik hızla artan küresel talebi karşılamak amacıyla Tayvan’ın çip sektörüne 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket bu hamlesiyle veri merkezleri ve yapay zekâ uygulamaları için geliştirilen yeni nesil çiplerin üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

AMD’nin yatırımı, özellikle gelişmiş işlemciler ve yüksek performanslı veri merkezi çözümleri alanında kapasite artışına odaklanacak. Şirket, yeni nesil işlemci üretimini büyütmek amacıyla, Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip ve yarı iletken üreticisi konumunda olan TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ile iş birliğini genişletiyor.

AMD ayrıca “Venice” kod adlı yeni nesil CPU'sunun (Central Processing Unit/ Merkezi İşlem Birimi) üretimine Tayvan’da başladığını duyurdu. CPU, bir bilgisayarın veya elektronik cihazın ana işlemcisi olurken, genellikle bilgisayarın “beyni” olarak tanımlanır çünkü tüm temel hesaplamaları ve komut işlemlerini gerçekleştirir.

Şirketin, bu işlemciyi yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılacak yüksek performanslı sistemler için kritik bir ürün olarak konumlandırdığı belirtiliyor.

Öte yandan AMD, TSMC’nin gelişmiş 2 nanometre üretim teknolojisini veri merkezi işlemci altyapısının tamamına yaymayı hedefliyor. Bu teknoloji sayesinde veri merkezlerinde daha yüksek performans ve enerji verimliliği elde edilmesi bekleniyor.