Yapay zekâda dev yatırımlar yeni bir iş yarattı

Yapay zekâ gelişimi hızlanıyor. Son dört yıldır hayatımızda olan bu önemli teknolojinin, hangi işleri yok edeceği tartışma konusu olurken, yeni bir iş alan ortaya çıkardı: Veri merkezi arsası avcıları.

Geçen yüzyıllardaki petrol arayıcıları, baronlarına benzer, bu modern girişimciler, ABD’yi karşı karış gezerek yapay zekâ için "can damarı" olan devasa elektrik kapasitesine uygun arazileri bulmaya çalışıyor.

New York Times'ın haberine göre, Microsoft’un eski yöneticisi Brian Janous tarafından kurulan Seattle merkezli Cloverleaf Infrastructure, bu yeni madenin merkezinde yer alıyor.

Şirketin iş modeli basit ama risk barındıryor. Şebekelerdeki kullanılmayan elektrik kapasitesini bularak, enerji şirketleriyle anlaşıyor ve yüzlerce dönümlük arazileri satın alıyorlar. Daha sonra tüm izinleri alınmış, altyapısı hazırlanmış bu arazileri OpenAI, Meta ve Google gibi şirketlere milyonlarca dolar kârla satıyorlar.

Elektrikli araziler

S&P Global verilerine göre, yapay zekâ şirketleri 2030 yılına kadar 85 gigavat ek güce ihtiyaç duyacak. Bu, mevcut elektrik şebekesinin kapasitesinden yüzde 20 daha fazla. Bu talep, "elektrikli araziyi" ülkenin en değerli emtialarından biri haline getirdi.

Ancak aslında Cloverleaf ve Monarch Energy benzeri firmalar büyük finansal risklerle de karşı karşıya. Örneğin, enerji şirketleriyle yapılan altyapı çalışmaları milyonlarca dolara mal oluyor ve bu para iade edilmiyor.

Bölgede yaşayanlar tepki gösteriyor

Şirket, birçok bölgede halkın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Zira veri merkezlerinin soğutma sistemleri devasa miktarda su tüketiyor ve gürültü kirliliği yaratıyor. Yerel halk, devasa tesislerin elektrik fiyatlarını artıracağından da korkuyor.

"100'den fazla iş imkânı" vaadine şüpheyle bakan halk, Michigan ve Wisconsin'deki bazı projelerin durdurulmasına veya iptal edilmesine öncülük etti.

Eski bağlantılar işe yarıyor

Öte yandan, Janous'un en büyük avantajı eski bağlantıları. Wisconsin'de daha önce Foxconn için hazırlanan ancak dev tesisin söz verildiği kadar büyümemesi nedeniyle atıl kalan elektrik altyapısı, Janous sayesinde Microsoft'un yeni veri merkezi alanı oldu.

Benzer bir şekilde Cloverleaf, 1.3 gigavat gücündeki bir araziyi Vantage Data Centers'a 200 milyon doların üzerinde bir bedelle sattı. Bu tesisin içinde Oracle ve OpenAI için 15 milyar dolarlık bir kompleks kurulması planlanıyor. Janous, "Bu aslında var olmaması gereken bir iş kolu, ama var" diyor.