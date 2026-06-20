Yapay zekâda gerilim: Trump ile Anthropic arasında kriz

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yapay zekâ şirketi Anthropic hakkında ulusal güvenlik endişeleri taşıdığını açıklarken, taraflar arasındaki ilişkilerin kısa süre içinde yeniden normalleşme sürecine girdiği bildirildi.

Donald Trump, Beyaz Saray’da verdiği röportajda yapay zekâ şirketi Anthropic’i ve şirketin Üst Yöneticisi Dario Amodei’yi ulusal güvenlik açısından tehdit olarak gördüğünü ifade etti. Trump, geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından bu konudaki değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Erişim kısıtlaması getirildi

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta aldığı kararla ABD dışındaki ülkelerin ve ABD sınırları içinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin Anthropic’in en gelişmiş yapay zekâ modellerine erişimine sınırlama getirdi. Kararın, şirketin geliştirdiği ileri düzey yapay zekâ sistemlerinin güvenlik boyutuyla ilgili değerlendirmeler sonrasında alındığı belirtildi.

Olağanüstü yetkiler gündeme geldi

Trump, Pentagon ile yaşanan anlaşmazlık sürecinde gündeme gelen Savunma Üretim Yasası kapsamındaki olağanüstü yetkilerin Anthropic’e karşı kullanılması seçeneğini de tamamen dışlamadığını söyledi. Bu açıklama, Washington yönetiminin yapay zekâ alanındaki şirketlere yönelik yaklaşımına ilişkin dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

Şirketten uzlaşma mesajı

Anthropic tarafından yapılan açıklamada ise yönetimle yaşanan sorunun en kısa sürede çözülmesi amacıyla sürdürülen iş birliğinden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Şirket, mevcut sürecin karşılıklı diyalogla ilerlediğini ifade etti.

Çin rekabeti öne çıktı

Trump, yapay zekâ alanında Çin ile yaşanan rekabetin, Anthropic veya diğer teknoloji şirketleriyle yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan daha önemli olduğunu vurguladı. Beyaz Saray ile Anthropic arasındaki ilişkilerin ise yeniden iyileşme sürecine girdiği aktarıldı.