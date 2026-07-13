Yapay zekada yön ABD'den Çin'e kaydı: Amaç maliyetleri düşürmek

Deniz Güldağ

DeepSeek ve Z.ai gibi Çinli yapay zeka geliştiricileri ABD merkezli rakiplerinden daha fazla ilgi görüyor.

ABD'li teknoloji devlerinin geliştirdiği ileri seviye yapay zeka modellerine alternatif arayan şirketler arasında Alman sanayi grubu Siemens ile uluslararası konaklama platformu Airbnb de bulunuyor.

Şirketler, Çin’de geliştirilen yapay zeka araçlarını tercih etmelerinde daha düşük maliyetlerin yanı sıra artan performans ve kendi altyapıları üzerinde daha kolay çalıştırılabilme özelliklerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka modellerinin işlediği metin, kod ve veri miktarını ölçen OpenRouter verilerine göre, DeepSeek ve Z.ai gibi Çinli şirketlerin modelleri bu yıl token tüketiminde ABD’li rakiplerini hızla geride bıraktı.

Şirketlerin Çinli yapay zeka sağlayıcılarına yönelmesindeki en önemli nedenlerden biri de hızla yükselen yapay zeka harcamaları olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka modellerinin kullanımı arttıkça şirketlerin teknoloji bütçeleri üzerindeki baskı da büyüyor ve daha uygun maliyetli alternatifler cazip hale geliyor.

Avrupa’da ise bu dönüşüm yalnızca ekonomik gerekçelerle sınırlı değil.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçen ay Anthropic’in Mythos ve Fable yapay zeka modellerine yönelik ihracat kontrolleri uygulamaya başlaması, Avrupa şirketlerinin ABD teknolojilerine aşırı bağımlılığın yaratabileceği riskleri yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Uzmanlar, maliyet avantajı ve jeopolitik belirsizlikler sebebiyle Çinli yapay zeka sağlayıcılarının küresel pazardaki etkisini artırabileceğini, bunun da yapay zeka sektöründe ABD merkezli şirketlere karşı ciddi bir meydan okuma olduğunu belirtiyor.