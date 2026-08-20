Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler sıralandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar sürerken, İngiliz gazetesi The Telegraph bazı mesleklerin teknoloji tarafından ortadan kaldırılmak yerine yapay zeka araçlarından yararlanarak güçlenebileceğini yazdı.

Sektör uzmanlarının görüşleriyle hazırlanan değerlendirmede insan ilişkileri, fiziksel beceri, sorumluluk, gerçek dünyada karar verme ve yapay zekayı etkin kullanabilme yeteneğinin öne çıktığı mesleklerin gelecekte de önemini koruyacağı belirtildi.

Uzmanlara göre yapay zeka özellikle rutin ve düşük katma değerli görevleri üstlenirken, insan muhakemesi, empati ve teknoloji yönetimi gerektiren işlerde çalışanlara olan ihtiyaç devam edecek.

Siber güvenlik danışmanı

Yapay zeka destekli dolandırıcılık ve siber saldırıların artmasıyla birlikte siber güvenlik uzmanlarına duyulan ihtiyacın da yükselmesi bekleniyor.

Öğretmen

Yapay zekanın ders planlarının hazırlanması, ödevlerin değerlendirilmesi ve öğrencilere geri bildirim verilmesi gibi görevlerde öğretmenlere destek olabileceği belirtiliyor.

Buna karşın öğrencilerle doğrudan iletişim, rehberlik, motivasyon ve sınıf içi ihtiyaçlara göre anlık karar verme gibi alanlarda insan unsurunun önemini koruması bekleniyor.

Paramedik

Acil sağlık hizmetlerinde çalışan paramedikler, çoğu zaman masa başından uzakta ve hızlı karar alınmasını gerektiren koşullarda görev yapıyor.

Bu nedenle yapay zekanın paramedikleri tamamen ikame etmesinin beklenmediği, aksine sevk ve planlama süreçleri ile hasta bilgilerine hızlı erişim gibi alanlarda çalışanların işini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

Doktor

Yapay zekanın doktorların üzerindeki idari yükü azaltabileceği, teşhis süreçlerinde ve tıbbi kayıtların tutulmasında destek sağlayabileceği belirtiliyor.

Ancak hastayla iletişim, klinik muhakeme, sorumluluk ve karmaşık vakalarda karar verme gibi unsurlar nedeniyle doktorların rolünün devam etmesi bekleniyor.

MR yöneticisi

Yapay zekanın tıbbi görüntülerin analizini ve MR taramalarını hızlandırdığı ifade edildi.

Bu alanda teknolojinin çalışanların yerini tamamen almak yerine görüntüleme ve analiz süreçlerini destekleyen bir araç olarak kullanılması bekleniyor.

Teknoloji ürün yöneticisi

Ürün yöneticileri, yazılım ekipleri ile müşteriler ve satış ekipleri arasında köprü görevi görüyor.

Yapay zeka yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırsa da hangi özelliklerin geliştirileceğine karar verilmesi, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması ve iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturulması gibi alanlarda insan sezgisinin önemini koruduğu belirtiliyor.

Yapay zeka eğitmeni

Şirketlerin ve çalışanların yapay zeka araçlarını doğru ve verimli biçimde kullanmayı öğrenme ihtiyacının artmasıyla birlikte yapay zeka eğitmenlerine yönelik talebin de yükselmesi bekleniyor.