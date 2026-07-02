Yapay zekâya 1 trilyon dolar: UBS'ten dev harcama tahmini
UBS, yapay zekâya yönelik yıllık sermaye harcamalarının gelecek yıl 1 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.
UBS, yapay zekâya yönelik yıllık sermaye harcamalarının gelecek yıl yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.
Banka, yapay zekâ tedarik zincirindeki kapasite kısıtlarının yapay zekâ bağlantılı hisselerde ilave yükselişleri desteklemeye devam edeceğini öngördü.
UBS, enerji fiyatlarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kademeli olarak normale dönmesinin döngüsel sektörlerde toparlanmayı desteklemesini beklediğini belirtti.
Banka, Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını beklemediğini ifade ederken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın oluşturduğu çalışma gruplarını para politikasında daha yavaş bir tepki sürecinin işareti olarak değerlendirdi.
UBS ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın ilave parasal sıkılaşma adımlarının gecikmesini, sınırlı kalmasını ve verilere bağlı olmasını beklediğini kaydetti.
Banka, küresel hisse senetlerine yönelik olumlu görüşünü korurken, piyasalardaki yükselişin daha geniş bir sektörel tabana yayılmasını öngördüğünü bildirdi.