Yapay zekaya güvendi, dağda mahsur kaldı: Operasyonla kurtarıldı

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Kanada'nın İngiliz Kolumbiyası bölgesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Bryce Vincent Gowryluk, Crown Dağı'na gidip dönmek için Claude adlı yapay zeka sohbet robotundan rota planlamasını istedi.

Genç, cumartesi sabahı Grouse Dağı'nın zirvesine teleferikle çıktıktan sonra yürüyüşüne başladı. Ancak Claude'un verdiği yönlendirmeler, onu planladığı güzergâhtan uzaklaştırdı.

Yürüyüş rehberlerine göre, söz konusu rota normal şartlarda yaklaşık sekiz saat sürüyor ve 2 bin fitten fazla yükseklik kazanımı gerektiriyor. Zorlu parkur, özellikle deneyimsiz yürüyüşçüler için uygun görülmüyor.

İç mekânda tırmanış deneyimi bulunan Gowryluk, Crown Geçidi'nden aşağı inerken ve Crater Slabs bölgesinden geçerken yapay zekanın yönlendirmelerini takip etti. Ancak ilerledikçe kendisini planladığı rotanın dışında, tehlikeli bir arazide buldu.

Tırmanış ekipmanı olmadan dik kayalıklarda mahsur kaldı

Gencin rotası, halat ve uygun tırmanış ekipmanı gerektiren Widowmaker Arete adlı dik kayalık bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1.700 fitlik tırmanış rotası, dikkatli planlama ve uygun hazırlık gerektiriyor.

Arazinin giderek dikleştiğini ve bir uçurumun dibinde mahsur kaldığını fark eden Gowryluk, önce annesini aradı, ardından acil servislerden yardım istedi.

İhbar üzerine polis, Kuzey Kıyısı Kurtarma ekibiyle iletişime geçti. Bölgeye helikopter gönderildi ancak gencin kayalıklara çok yakın bir noktada bulunması nedeniyle kurtarma ekibinden iki görevli aşağı indirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye çıkarılan genç, daha sonra Cleveland Barajı yakınlarındaki kurtarma üssüne götürüldü.

Kurtarma ekiplerinden yapay zeka uyarısı

Kurtarma ekipleri, gencin planladığı güzergâhtan önemli ölçüde saptığını belirtti. Olayın, yapay zeka tarafından verilen yönlendirmeler nedeniyle yaşanan ilk kaybolma vakası olabileceği değerlendirilirken, dijital uygulamalara aşırı güvenmenin doğada ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Arama kurtarma yöneticisi Paul Markey, doğada rota belirlerken yapay zekanın önerilerine körü körüne güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Markey, Gowryluk'un kafa lambası, uygun kıyafet, bot, yedek pil ve yiyecek gibi temel yürüyüş malzemelerine sahip olduğunu belirtti. Ancak gencin yürüyüş için hazırlıklı olmasına rağmen kaya tırmanışı için gerekli donanıma sahip olmadığını ifade etti.

Markey ayrıca Claude'un, gencin bulunduğu bölgenin arazi koşullarını doğrudan deneyimlemediğini ve bu nedenle bölgenin gerçek zorluklarını doğru biçimde değerlendiremeyebileceğini söyledi.

Google Haritalar da benzer bir olayla gündeme gelmişti

Kanada'daki olay, dijital haritaların yanlış yönlendirmeleri nedeniyle yaşanan diğer kurtarma vakalarını da gündeme taşıdı.

Temmuz ayında üç kişi, Google Haritalar üzerinden rota planladıktan sonra kurtarılmıştı. Uygulamanın, normalde yaklaşık 14 saat süren bir güzergâhın beş saatten biraz fazla sürede tamamlanabileceğini öngördüğü ve ciddi zamanlama hataları yaptığı bildirilmişti.

Bu tür olaylar, dijital navigasyon uygulamalarının her zaman arazi koşullarını, hava durumunu, tırmanış zorluklarını ve kişilerin deneyim seviyesini doğru biçimde hesaba katamayabileceğini gösteriyor.

Harita ve pusula bilgisi hayati önem taşıyor

Paul Markey, yürüyüşçülerin geleneksel harita ve pusula becerileri yerine elektronik uygulamalara daha fazla yöneldiğini belirterek uygun eğitimin önemine dikkat çekti.

Uzmanlara göre, özellikle dağlık ve uzak bölgelerde yürüyüş planlayanların rotayı önceden araştırması, zorluk seviyesini değerlendirmesi ve gerekli ekipmanları yanında bulundurması gerekiyor. Ayrıca çevrimdışı haritalar, yedek enerji kaynakları ve acil durum planları da hazırlığın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kanada'da yaşanan olay, yapay zekanın rota planlamasında yardımcı olabileceğini ancak gerçek arazi koşullarını değerlendiren uzmanlığın, doğru ekipmanın ve güvenlik hazırlığının yerini alamayacağını bir kez daha ortaya koydu.