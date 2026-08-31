Yapay zekaya karşı sıra dışı çözüm: Kameraları şaşırtan tişört satışta

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Yapay zekayı şaşırtmayı hedefliyor

Yapay zeka destekli kameraların sokaklar, mağazalar ve toplu taşıma merkezlerinde yaygınlaşması, kamusal alanda mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

The Sun'da yer alan habere göre Weckert, bu tartışmalardan yola çıkarak görüntü analiz sistemlerini yanıltmayı hedefleyen bir tasarım geliştirdi. Girdap şeklindeki renk geçişleri ve soyut şekillerden oluşan dikkat çekici tişört, bazı bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinin kişiyi algılamasını zorlaştırabiliyor.

Tasarımın temelinde “adversarial attack” tekniği var

“Dijital Kamuflaj”ın temelinde, görüntüleri yapay zeka sistemlerini yanıltacak şekilde değiştirmeyi amaçlayan “adversarial attack” (düşmanca saldırı) tekniği bulunuyor.

İnsan gözüyle bakıldığında tişörtü giyen kişi açıkça görülebilirken, bazı yapay zeka destekli görüntü tanıma sistemlerinin kişiyi “insan” olarak sınıflandıramayabildiği ifade ediliyor.

Weckert, çalışmasının polisten veya güvenlik güçlerinden kaçmayı amaçlamadığını vurguluyor. Sanatçı, herhangi bir desenin tüm koşullarda ve bütün gözetim sistemlerine karşı etkili olacağının garanti edilemeyeceğini de belirtiyor.

“Makine için görünmez, insanlar için görünür”

Sanatçıya göre projenin asıl amacı, insanların makineler tarafından izlenmeyi ve analiz edilmeyi kabul etmeyebileceğine ilişkin görünür bir mesaj vermek.

Berlin'deki Kottbusser Tor bölgesinde yapay zeka destekli video gözetim sistemlerinin kullanılmaya başlanmasına tepki olarak geliştirilen proje, kamusal alandaki gözetim uygulamalarına dikkat çekiyor.

Weckert'in yayımladığı gösterim videolarında, gözetim yazılımının meydandan geçen kişilerin çevresine algılama kutuları yerleştirdiği, ancak “Dijital Kamuflaj” tişörtünü giyen kişiyi algılamadığı görülüyor.

Yapay zekadan saklanırken insanlardan saklanamıyor

Tişörtün dikkat çeken bir başka özelliği ise yapay zekaya karşı sağladığı kamuflajın insanlar için tam tersine çalışması.

Gösterişli ve psychedelic desen, kullanıcıyı kalabalık içinde daha az değil, daha fazla görünür hale getiriyor. Bu nedenle tişörtü giyen kişinin fark edilmeden hareket etmesi zorlaşabiliyor.

75,60 dolardan satışta

“Dijital Kamuflaj” tişörtü 75,60 dolar fiyatla satışa sunuldu. Proje, yapay zeka destekli gözetim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte mahremiyet ve kamusal alanda görünürlük konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.