Yapay zekayla üretilen şarkılara Avustralya’da liste yasağı

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Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği (ARIA), yeni düzenlemenin 28 Ağustos’tan itibaren uygulanacağını açıkladı.

Tamamen yapay zeka üretimi şarkılar listelere giremeyecek

ABC News’ün haberine göre ARIA, yapay zekayla üretilen müziklere ilişkin yeni kurallarını duyurdu.

Buna göre, bir şarkının tamamının yapay zeka tarafından oluşturulması halinde söz konusu eser ARIA tarafından hazırlanan müzik listelerinde yer alamayacak.

Ancak şarkının büyük bölümünün insan emeğiyle ortaya çıkarıldığı ve kayıt sürecinde yapay zeka araçlarından destek alındığı eserler için aynı yasak uygulanmayacak.

ARIA, bu tür şarkıların listeleri manipüle ettiği yönünde bir endişe bulunmaması halinde müzik listelerine girmeye devam edebileceğini belirtti.

“Yapay zekanın kullanılması farklı, şarkının tamamının üretilmesi farklı”

ARIA yöneticilerinden Annabelle Herd, sanatçıların üretim süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanmasının artık yaygınlaştığını söyledi.

Herd, yapay zekanın bir sanatçının üretim sürecine destek vermesiyle bir şarkının tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmasının birbirinden farklı durumlar olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle Avustralya’daki müzisyenler için daha net kurallar oluşturulduğunu belirten Herd, müzik sektöründeki diğer kuruluşlara da benzer adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Herd, dinleyicileri müzikle buluşturan kuruluşların insan yaratıcılığını ve sanatçıların üretimini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Kararın arkasında yapay zeka şarkısının liste başarısı var

ARIA’nın kararı, yapay zekayla tamamen üretilen bir şarkının Avustralya’da önemli bir başarı elde etmesinin ardından geldi.

Yapay zeka tarafından hazırlanan bir şarkı, ülkedeki radyolarda en fazla çalınan eserler arasına girdi. Şarkı ayrıca temmuz ayında iki ayrı ARIA listesinde 4. sıraya kadar yükseldi.

Bu gelişmenin ardından yapay zeka üretimi müziklerin listelerde insan sanatçılarla rekabet etmesine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

ARIA’nın yeni düzenlemesiyle birlikte Avustralya, yapay zeka tarafından tamamen üretilen müziklerin resmi listelerdeki yerini sınırlayan ülkeler arasına katılmış oldu.