Yarı iletken savaşında yeni cephe: Hindistan, Çin'in tahtını sallayabilir mi?

Küresel tedarik zincirinde ‘Çin artı bir’ stratejisini fırsata çeviren Hindistan, yarı iletken sektöründe radikal bir sanayi dönüşümü başlattı. Vergi muafiyetleri ve devlet sübvansiyonlarıyla dünya devlerinin yeni üssü olan ülke, fason montajcılıktan yüksek teknoloji ihracatçılığına geçiyor. Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar kritik sektörlerin çip ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu hamle, ülkedeki su ve enerji şebekesi kırılganlıkları ile yetişmiş teknik personel açığı nedeniyle asimetrik riskler de barındırıyor.

Küresel ticaret savaşları, yaptırımlar ve üretim hatlarını tek bir coğrafyaya bağımlı kılmanın yarattığı asimetrik riskler, dünya genelinde yeni tedarik zinciri arayışlarını tetikledi. Yıllardır küresel sanayinin lokomotifi rolünü üstlenen Çin’in emlak krizi, iç talep durgunluğu ve batılı ülkelerle yaşanan teknolojik ambargolar nedeniyle ivme kaybetmesi, küresel sermayeyi kalıcı alternatifler bulmaya zorluyor. Bu stratejik boşluğu doldurmak adına en kararlı hamleyi yapan aktör ise dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Hindistan oldu. Geleneksel olarak ucuz dış kaynak kullanımı ve çağrı merkezleriyle dünya ekonomisinde yer edinen Yeni Delhi yönetimi, büyük bir eksen değişimiyle yönünü doğrudan yapay zeka donanımlarına ve yarı iletken imalatına çevirdi.

Çip endüstrisinin yükselişi

Batılı teknoloji şirketlerinin üretim üslerini çeşitlendirme stratejisi, Hindistan ekonomisi için çok güçlü bir makroekonomik kaldıraç işlevi görüyor. Başbakan Narendra Modi hükümeti, bu jeopolitik dönüm noktasını kalıcı bir sanayi hamlesine dönüştürmek amacıyla milyarlarca dolarlık teşvik paketlerini resmi olarak devreye aldı. Fason montaj işçiliğinden küresel bir yüksek teknoloji ekosistemine evrilmeyi hedefleyen ülke, yabancı yatırımcılara vergi muafiyetleri, gümrük kolaylıkları ve doğrudan arazi tahsisleri gibi geniş imkanlar sunuyor.

Sektörün küresel devleri, üretim bantlarını kademeli ancak kararlı bir şekilde Hindistan topraklarına kaydırıyor. Özel sanayi bölgelerinde kurulan devasa tesislerde ticari ölçekli montaj operasyonları hız kazanırken, ülkenin ilk yerli silikon gofret fabrikalarının da faaliyete geçmesi için geri sayım başladı. Hindistan’ın yerli çip pazarının önümüzdeki on yıllık projeksiyonda katlanarak büyüyeceği ve küresel ciro payını ciddi oranda artıracağı net bir şekilde görülüyor.

Yeni dönemin güç haritası

Hindistan’ın bu küresel rekabetteki en büyük avantajı, halihazırda elinde bulundurduğu devasa nitelikli yazılım ordusudur. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka modellerini eğitmek, test etmek ve optimize etmek için operasyonel merkezlerini uzun süredir Bengaluru ve Haydarabad gibi Hint metropollerinde konumlandırıyor. Yeni dönem makro stratejisi ise bu benzersiz yazılım birikimini, yerli imkanlarla üretilen yarı iletken donanımlarıyla entegre etmek üzerine kurulu.

Hindistan; akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, savunma sanayi bileşenlerinden uzay teknolojilerine kadar en kritik sektörlerde kullanılan çiplerin büyük kısmını kendi sınırları içinde üretmeyi amaçlıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinin ve mikroçip tasarım devlerinin milyarlarca dolarlık bütçelerini bu coğrafyaya yönlendirmesi, stratejinin somut bir piyasa gerçeğine dönüştüğünü gösteriyor.

Altyapı engelleri ve tedarik zinciri riskleri

Milyarlarca dolarlık sermaye akışına ve yakalanan güçlü rüzgara rağmen, Hindistan ekonomisinin bu radikal dönüşümde karşı karşıya olduğu çok ciddi yapısal zorluklar bulunuyor. Yarı iletken üretimi, milisaniyelik voltaj dalgalanmalarına bile tahammülü olmayan kesintisiz bir enerji ağı ve devasa miktarlarda ultra saf su tüketimi gerektiren son derece hassas bir endüstridir. Hindistan'ın bazı bölgelerindeki altyapı yetersizlikleri, elektrik şebekesi kırılganlıkları ve su kaynaklarının dönemsel yönetimi, bu milyar dolarlık yatırımlar için en büyük operasyonel risk kaynağı olmaya devam ediyor.

Bir diğer asimetrik risk ise montaj ve paketleme aşamasında kaydedilen hızlı başarıya rağmen, üretimin kalbi olan hassas çip basma ekipmanlarında ve ham maddelerde dışa bağımlılığın halen çok yüksek seviyelerde seyretmesidir. Küresel lojistik hatlarında yaşanacak olası bir tıkanıklık veya ticari kısıtlama, Hindistan’ın yerli üretim ekosisteminde ham madde darboğazı yaratabilir. Ayrıca, ülkedeki nitelikli mühendislik gücünün donanım üretimi ve fabrika operasyonları yerine halen daha yüksek gelir getiren dijital servis sektörlerini tercih etmesi, endüstriyel tesislerde kritik bir teknik personel açığı doğuruyor. Yeni Delhi’nin bu yapısal engelleri aşma hızı, ülkenin küresel üretim haritasındaki kalıcı yerini belirleyecek.