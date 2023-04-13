Yasa tasarısı imzalandı: Sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Arkansas eyaleti sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirdi. Senatodan geçen yasa ile 18 yaş altı kişilerin sosyal medya kullanımı için ebeveyn doğrulaması alması gerekecek.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya kullanımı için minimum bir yaş sınırı getiren kapsamlı bir yasa tasarısını imzaladı.

Bu yasa tasarısı onayı ile 18 yaş altından küçük kişiler sosyal medyayı yalnızca ebeveynlerinin onayı ile kullanabilecek.

Vali Sarah Sanders tarafından desteklenen öneri, küçükleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumayı amaçlıyor.