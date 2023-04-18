Yasa tasarısına tepki büyüyor: WhatsApp yasaklanabilir

İngiltere'de mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber ve Wire, hükümete, yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Tasarının, bu şirketlerin sağladığı gizlilik teknolojisi olan uçtan uca şifrelemeye zarar verebileceği vurgulandı.

İngiliz hükümeti, bu platformlardan, kullanıcıları izlemelerini ve çocuk istismarı görüntülerinin ortadan kaldırılmasının talep edilebilmesini istiyor.

Bir hükümet yetkilisi, "Sağlam uçtan uca şifrelemeyi destekliyoruz ancak bu kamu güvenliği pahasına olamaz" dedi ve ekledi:

"Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı hiçbir şekilde uçtan uca şifrelemenin yasaklanmasını öngörmüyor. Şifrelemeyi zayıflatmayacak."

Tasarının yasalaşması halinde mevcut koşullarda WhatsApp'ın İngiltere'de tamamen yasaklanması gündeme gelebilir.

Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden korumak gerektiğini, hem güvenlik hem de mahremiyetin başka şekilde ele alınabileceğini söylüyor.

İngiltere dahil olmak üzere bazı ülkeler ise mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için uçtan uca şifrelemenin zayıflatılması gerektiğini savunuyor.