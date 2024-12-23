Yasaklanmasına günler kala Donald Trump’tan dikkat çeken ‘TikTok’ açıklaması

Dünyanın birçok yerinde gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok yasaklanıyor veya bazı kurum-kuruluşlarda kullanılması sınırlanıyor. Yıllardır gündemden düşmeyen TikTok sorununda ipler günden güne daha da gerilmeye başladı.

Özellikle ABD, TikTok’a karşı açtığı savaşı yıllar sonra kazandı ve eski ABD Başkanı Joe Biden platformun yasaklanmasını kapsayan yasa tasarısını da resmen imzalamıştı. Ancak seçim kampanyalarında TikTok’un nimetlerinden faydalanan Donald Trump, ABD’nin yıllardır savaşını verdiği bu yasağı rafa kaldırabilir.

DONALD TRUMP TIKTOK’UN KAPANMASINI ‘ŞİMDİLİK’ İSTEMİYOR

Reuters’in aktardığına göre TikTok’un ABD’de kapatılmasına bir aydan az süre kala yeni Başkan Donald Trump, TikTok’u biraz daha tutmak istediğini dile getirdi. Elbette Trump’ın seçim kampanyasındaki en büyük güçlerinden biri de TikTok’tu.

Arizona'nın Phoenix kentinde düzenlenen bir etkinlikte destekçilerine açıklamalarda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Bir düşünmemiz gerekiyor, çünkü biliyorsunuz, gerçekten TikTok'tayız ve tepkiler oldukça iyi. Görüntülenmeler milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca kez oldu. Bana bir grafik getirdiler, bu rekor bir grafikti, baktım ve çok güzeldi, 'Belki bu aptal şeyi biraz daha tutmalıyız' dedim."

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde TikTok'un CEO'su ile bir araya geldi ve görüşme sonrasında bu uygulamaya karşı "sıcak bir yeri" olduğunu ifade etti.