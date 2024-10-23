Yatırımcıların açtığı dava düştü, Meta ve Mark Zuckerberg aklandı

Meta Platforms ve CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram kullanan çocukların güvenliğini sağlama kapasiteleri konusunda hissedarları yanılttıkları iddiasıyla açılan davanın düşmesini sağladı. San Francisco'da görev yapan ABD Bölge Yargıcı Charles Breyer, davacı Matt Eisner'ın, Meta'nın platformlarındaki yetersiz açıklamalarının hissedarlara ekonomik zarar verdiğini kanıtlayamadığını belirtti.

Vekalet beyanındaki iddialar yeterli görülmedi

Yargıç Breyer, Meta'nın vekalet beyanındaki çocuk güvenliği taahhütlerinin federal menkul kıymetler yasalarına uygun olduğunu ve şirketin platformlarındaki cinsel içerikli materyaller ve çocuk istismarı konularını detaylandırmak zorunda olmadığını ifade etti. Breyer, “Davacı, Meta'nın kendi önerilerine karşı çıkmasını, sonuçta reddettiği araçları övmesini ve kendi hatalarını vurgulamasını istemiş olurdu, ancak bu gerekli değil” dedi.

Dava kesin olarak reddedildi

Matt Eisner, Meta'nın 2024 yıllık toplantısını, vekalet beyanı değiştirilene kadar engellemeyi ve toplantı yapılması durumunda seçim sonuçlarını geçersiz kılmayı talep ediyordu. Ancak yargıç, haziran ayında bu talebi reddederek, Meta'nın çocuk güvenliğine yönelik taahhütlerinin “ümit verici” olduğunu ve davayı haklı kılmadığını ifade etmişti. Salı günü verilen kararla dava kesin olarak reddedildi, yani Eisner aynı gerekçeyle Meta ve Zuckerberg’e tekrar dava açamayacak.

Meta’ya yönelik başka davalar da sürüyor

Meta, eyalet başsavcılarının, şirketin çocukları uygulamalarına bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açtığı birçok davayla karşı karşıya. Ayrıca, çocuklar, ebeveynleri ve okul bölgeleri tarafından açılan yüzlerce sosyal medya bağımlılığı davası bulunuyor. TikTok, Snapchat ve diğer sosyal medya uygulamalarının da benzer davalarla karşı karşıya olduğu biliniyor.