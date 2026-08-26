Yayın garantili dijital PR platformu: Pressio

İletişim dünyası, yapay zeka teknolojilerinin de katkısıyla yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Kurumların, markaların ve girişimlerin kamuoyuna doğru içerikle ulaşma ihtiyacı her geçen gün artarken, bu süreci daha erişilebilir ve daha verimli hale getiren yeni modeller de ortaya çıkıyor. Dijitalleşme yalnızca içerik üretimini değil, haberlerin dağıtım modellerini de yeniden şekillendiriyor. İşte bu modellerden biri olan Pressio, basın bülteninin hazırlanmasından yayınlanmasına kadar uzanan tüm süreci tek platformda buluşturan yapısıyla yayın hayatına başladı.

Henüz startup aşamasında olmasına rağmen kuruluşunun hemen ardından 1 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını alarak büyüme yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapan Pressio, yalnızca yapay zeka ile basın bülteni hazırlayan bir platform değil; kişi ve/veya kurumlar tarafından hazırlanan ya da platform üzerinde oluşturulan basın bültenlerinin yayınlanmasını garanti eden yeni nesil bir PR platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Artık herkesin bir basın bülteni olacak

Her kurumun, her girişimin veya her markanın profesyonel bir iletişim ekibi bulunmayabiliyor. Zaman zaman haber değeri taşıyan gelişmeler yaşansa da bunların basın diliyle kaleme alınması ve yayına hazır hale getirilmesi ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Pressio, bu ihtiyaca yapay zeka destekli içerik sistemiyle çözüm sunuyor. Platformu ziyaret eden kullanıcılar, yöneltilen soruları yanıtlayarak dakikalar içinde profesyonel bir basın bülteni oluşturabiliyor. Dileyen kullanıcılar ise hazırlanan metin için hiçbir ücret ödemeden editör desteği de alabiliyor. Böylece haber değeri taşıyan gelişmeler, basın diline uygun ve profesyonel bir yapıya kavuşuyor. Üstelik Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmeler bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Yayın garantisi veriyor

Pressio’nun en önemli farkı, yayın sürecini de yönetiyor olması. Platform üzerinde hazırlanan veya kullanıcı tarafından sisteme yüklenen basın bültenleri ve görseller, Pressio’nun anlaşmalı dijital yayın ağı üzerinden yayınlanıyor. Pressio’nun sunduğu model, içerik üretimi ile dijital dağıtımı aynı platformda buluşturarak iletişim süreçlerini uçtan uca yönetilebilir hale getiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar, 99 dolar karşılığında haberlerini Pressio’nun anlaşmalı 50 dijital haber sitesinde yayınlatabiliyor. Yayınlanan içerikler, arama motoru optimizasyonuna uygun haber altyapıları sayesinde markaların dijital görünürlüğünü desteklerken, özellikle KOBİ’ler, girişimciler ve kurumsal iletişim çalışmalarını güçlendirmek isteyen kuruluşlar için etkili bir görünürlük olanağı sunuyor. İlerleyen süreçte sektörlere göre çeşitlendirilen internet sitelerinin de sisteme dahil edilerek yine uygun fiyatlı olarak kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

Ulusal medya ile iş birliği geliştiriyor

Bu sistem sayesinde kişi ve kurumlar, haberlerini Pressio’nun anlaşmalı olduğu medya kuruluşlarının dijital yayınlarındaki sponsorlu içerik alanlarında da yayınlatabiliyor. Haberin yayınlanmasına yönelik editoryal karar tamamen ilgili medya kuruluşuna ait oluyor. Yayıncı kuruluş haberi yayınlamayı kabul etmediği takdirde kullanıcılara ödedikleri ücret iade ediliyor. Bu yaklaşım, hem yayıncı kuruluşların editoryal bağımsızlığını koruyor hem de kullanıcılar için şeffaf ve güvenilir bir süreç oluşturuyor. Bugün itibariyle Türkiye’nin önde gelen ulusal medya gruplarının büyük bölümüyle iş birlikleri tamamlanırken, diğer medya kuruluşlarıyla da görüşmeler devam ediyor.

Sadece Türkiye değil, tüm dünya

Sloganı “Pressio, sizi görünür kılar” olan platform, bu söylemini tüm dünyada hayata geçirmek için sistemi sürekli olarak geliştiriyor. Platform, bugün itibariyle ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Kuzey Amerika’daki yaklaşık 750 dijital haber sitesinde haberlerin yayınlanma garantisini veriyor. Sistem yine aynı şekilde işliyor. Hazırlanan içerikler, hedef ülkenin diline ve yayın standartlarına uygun biçimde çevrilerek uluslararası yayın ağına ulaştırılıyor. Sadece 1.999 dolar bedelle sunulan bu hizmet sayesinde şirketler, yatırım haberlerinden ihracat başarılarına, ürün tanıtımlarından kurumsal gelişmelere kadar birçok içeriği uluslararası dijital medyada görünür hale getirebiliyor. Pressio, önümüzdeki dönemde Avrupa, Rusya, Körfez ülkeleri ve ardından dünyanın altı kıtasını kapsayan yeni yayın ağlarını da platformuna dahil etmeyi hedefliyor. Bu sayede Pressio, yalnızca ulusal değil küresel görünürlük de sunuyor.

PR ajanslarına da hizmet veriyor

Pressio yalnızca şirketlere ve girişimcilere değil; halkla ilişkiler ajanslarına, iletişim danışmanlarına ve kurumsal iletişim ekiplerine de hizmet veriyor. Platform, profesyonellerin hazırladığı basın bültenlerinin daha geniş bir yayın ağına ulaştırılmasını kolaylaştırıyor. Böylece Pressio, mevcut iletişim süreçlerinin yerine geçen bir model değil; bu süreçleri destekleyen, hızlandıran ve yeni yayın olanakları sağlayan dijital bir çözüm olarak konumlanıyor.

İletişimin geleceğine yatırım

Pressio, teknolojiyi iletişimin yerine koyan değil; iletişimi teknolojiyle güçlendiren bir anlayışla geliştirildi. Basın bülteni hazırlama, editoryal destek, dijital yayın ağı, ulusal medya iş birlikleri ve uluslararası görünürlük çözümlerini aynı platformda buluşturan Pressio; iletişim profesyonellerinden KOBİ’lere, girişimcilerden büyük ölçekli şirketlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine yeni nesil bir dijital PR altyapısı sunuyor. Hedef ise çok net: Haber değeri taşıyan her gelişmenin, doğru içerikle, doğru mecralarda ve doğru hedef kitleyle buluşmasını kolaylaştırmak.

Pressio CEO’su Önder Barlas, “Biz bir yazılım geliştirmek istemedik. Haber değeri taşıyan her gelişmenin hak ettiği görünürlüğe ulaşabileceği bir iletişim altyapısı kurmak istedik” diyerek bu yolculuğa çıkma nedenlerini özetliyor.