Yazılım sektörünün 2026 yol haritası belirlendi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, açılış konuşmasında sektörün potansiyelini ortaya çıkarmada “ortak akıl” yaklaşımının önemine dikkat çekerek, Meclis bünyesinde oluşturulan teknoloji odaklı 14 alt komitenin sektörel çıktılarının sektörü daha ileri bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Ertan Barut ise Türkiye’yi küresel ölçekte saygın, güvenilir ve ölçeklenebilir bir yazılım ülkesi konumuna taşıma hedefini vurguladı. Barut, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde sektörün ihracat hedefinin 6 milyar dolara yaklaştığını paylaşırken; kamu kurumlarıyla yürütülecek iş birliği süreçlerine, ayrıca TGB’lerde uzaktan çalışma desteğinin %100 uygulanması kararının bir yıl daha uzatılmasında TOBB’un girişimlerinin etkili olduğuna değindi.

Moderatörlüğü Başkan Yardımcısı Salih Kükrek yaptı

Toplantının ana gündemini, yeni kurulan 14 teknoloji alan odaklı komitenin çalışmaları oluşturdu. Anadolu’nun farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla daha kapsayıcı bir yapıya kavuşan komiteler bu dönem çalışmalarını tamamlayarak, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Kükrek’in moderatörlüğünde her bir komite başkan ve yardımcıları 3 temel sorun ve 3 çözüm önerilerini sundular.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı hedefleri ve yeni aksiyon planı paylaşıldı. Bu kapsamda, Haziran ayı sonuna kadar 7 ilde düzenlenmesi planlanan ve KOBİ’ler ile sanayicilerin yapay zekâ konusunda bilgilendirilmesini hedefleyen AI Road Show etkinliği ile ilgili bilgi verildi.

Türkiye yazılım ekosisteminin omurgasını oluşturan Türkiye Yazılım Meclisinin, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın, güvenilir, ölçeklenebilir bir yazılım ülkesi konumuna taşımak gibi çok önemli bir hedefi olduğunu hatırlatan Barut, “Sektör olarak bu hedefe hep beraber sahip çıkarak; bunun için öncelikle stratejik altyapılarımızı ve kapasitemizi büyütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmasında teknoloji tarafında yeni bir dönüşüm dalgasına işaret eden Meclis Başkanı Ertan Barut; yalnızca yapay zekâ entegrasyonunun değil, kendi planlayan ve icra eden ajan-tabanlı sistemlerin yükselişinin de belirleyici olacağını belirtti. Yazılımda artık sadece hızın değil; güven, uyum, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin pazara giriş kriteri haline geldiğini vurgulayan Barut, yapay zekâ kaynaklı yatırımların dışa bağımlılık riskini artırmaması ve makroekonomik dengeleri zorlamaması için stratejik önlemlerin önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda; komitelerden gelen sorun ve çözüm önerileriyle birlikte “2026 Eylem Planı” hazırlanarak kamu ve sektörle paylaşılması, bilgilendirme seminerleri ve regülasyon uyumu odaklı webinarlar yapılması yönünde kararlar alındı.