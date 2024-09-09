Yeni iPhone'lar geliyor: Apple yeni nesil modelleri görücüye çıkaracak

Apple, Cupertino'da düzenlediği etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini görücüye çıkaracak. It's Glowtime isimli etkinlikte iPhone 16 ailesinin yanında hangi ürünlerin tanıtılması bekleniyor?

Teknoloji severler için yılın en büyük teknoloji günlerinden biri geldi çattı. Apple'ın It's Glowtime etkinliği 9 Eylül 20:00 TSİ'de başlayacak.

En büyük haber iPhone 16 serisi olacak. Geçmiş etkinliklere bakıldığında Apple'ın en az bir Apple Watch modeli tanıtma ihtimali de var. Ayrıca yeni bir iPhone SE'nin tanıtılabileceği de beklentiler arasında.

Etkinliğin bunlarla sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. Standart AirPds kulaklıklar da bu etkinlikle birlikte yenilenebilir.

Yeni M4 Mac'ler, HomePod'lar, iPad mini veya iPhone SE ürünlerinden bazıları bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasa sürülebileceği de konuşuluyor. Bazılarının ise 2025 veya sonrasına kalabileceği düşünülüyor. Ancak, Tim Cook sahneye çıkana kadar her şey tamamen spekülasyon olarak kalıyor.

Şimdiye kadar yapılmış en olası sızıntılar ise şöyle:

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro

Her eylülde düzenlenen Apple etkinliğinin başrolünde daima en yeni iPhone modelleri var. Bu yıl da öyle olacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ancak çığır açacak yeni bir donanım özelliğinin gelmeyeceği konuşuluyor.

Beklentiler, etkinlikte dört yeni modelin duyurulacağı yönünde. Bu da aslında iPhone 15 lansmanıyla benzer. Telefonların isimleri sırasıyla şöyle sıralanabilir: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max.

Bu sıralama iPhone 15 ailesiyle aynı. Bir de iPhone Ultra beklentisi var. Ancak bunun olma ihtimalinin çok da yüksek olmadığı düşünülüyor.

Apple her ne kadar Ultra ismini kullanamsa da Pro modellerinin ekranını büyütecek gibi.

Standart Pro modelinin ekranının 6.1 inçten 6.3 inçe, Pro Max'in ise 6.7 inçten 6.9 inçe çıkması bekleniyor.

Renk seçeneklerinde de bazı yenilikler olabilir. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın mavi modeli terk ederek 'rose gold' rengine geri döneceğini öne sürüyor.

iPhone 16 ailesinin donanımı nasıl olabilir?

Apple, yapay zeka adımları atan bir şirket. Dolayısıyla bunun etkilerini yeni iPhone'larda da görmek mümkün. Pro ve Pro Max modellerinde standart modellere kıyasla daha güçlü bir işlemci kullanılabilir. Ailenin 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max'te tanıtılan Aksiyon Düğmesi'ne sahip olacağı da söylentiler arasında.

Telefonun sağ tarafında başka bir yeni düğmenin olacağı da konuşuluyor. Bu düğme, bir DSLR fotoğraf makinesindeki düğme gibi kamera özelliklerini kontrol edecek. İddialara göre, bu tuşa hafif bir basış otomatik odaklamayı tetikleyecek. Daha sert bir basış ise fotoğraf çekecek. Ayrıca, kullanıcıların fotoğraf çekerken veya video kaydederken düğmeye sürükleyerek yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabileceği söyleniyor. Bu kamera düğmesinin yalnızca Pro ve Pro Max modelleriyle gelebilir.

Yeni iPhone'lar bazı iyileştirilmiş kamera özellikleriyle gelebilir ancak şimdilik bunların ne olacağı net değil.

Yazılım tarafında, Haziran ayında gerçekleşen WWDC etkinliğinde tanıtılan yenilikler sayesinde neyle karşılaşılacağı zaten biliniyor. Geçen yıllara dayanarak, iOS 18'in etkinlikten sonraki hafta içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu yazılım güncellemesi, daha özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi ve Ana Ekran getiriyor. Ayrıca nihayet iPhone'lara RCS desteği sağlayacak.

Apple Intelligence konusunda biraz daha beklenmesi gerekecek. Bu yapay zeka özelliği iOS 18 ile birlikte duyurulmasına rağmen, iOS 18.1'e kadar ertelendi. Bu büyük bir sorun değil, çünkü bu işletim sistemi güncellemesinin ekim ayında gelmesi bekleniyor.

Yeni iPhone'un piyasaya sürülmesi, Apple'ın geçen yıl tanıttığı ancak dayanıklılık sorunları nedeniyle eleştirilen FineWoven kılıfının sonunu getirebilir.

Apple Watch atağı

Apple, 2016 yılından bu yana etkinliklerinde Apple Watch modellerine de yer veriyor. Bu yıl da beklenti bu yönde. Hatta kimileri, bu yılın Apple Watch için büyük bir yıl olduğunu düşünüyor.

Apple Watch, onuncu doğum gününe yaklaşıyor. Yeni modelin Apple Watch Series 10 ya da Series X olarak adlandırılacağına dair söylentiler var.

Apple’ın sıradaki standart akıllı saatinin daha büyük bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Şirketin 41 mm'lik kasayı kaldırıp 49 mm'lik kasaya geçmesi bekleniyor. Saat ile birlikte tamamen yeniden tasarlanan bir kayış sistemi de gelebilir. Bu, kayışların ayarlanmasını daha kolay hale getirebilir, ancak bir dezavantajı var. Bu adım, eski kayışların artık uyumlu olmamasına neden olabilir.

Saatler, mutlaka daha güçlü işlemciyle gelecek. Ancak bu konuda henüz herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Bu işlemcilerin, Apple’ın son zamanlardaki yapay zeka girişimlerine uyum sağlamak amacıyla tasarlandığı söyleniyor, ancak bu entegrasyonun daha sonraki bir aşamada gerçekleşmesi bekleniyor. Şu an için Apple Intelligence’ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarına bağlı olacağı belirtiliyor.

Etkinlikte N217 ve N218 kod adlı iki saatin tanıtılması bekleniyor.

Bunlardan birinin Apple Watch Ultra 3 olabileceği düşünülüyor. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman, bu modelde farklı bir tasarım olmayacağını, sadece küçük bir yenileme olacağını belirtiyor.

Apple'dan uzun zamandır sağlık izleme araçları bekleniyor. Yüksek tansiyon ve uyku apnesi tespiti için yeni sensörler üzerinde çalışan Apple, bu yılki modellerde bu teknolojileri sunmayabilir. Ayrıca Apple’ın neredeyse on yıldır üzerinde çalıştığı bir glikoz sensörü de mevcut, bu nedenle belki de bu yıl Series X ile sonunda piyasaya sürülebilir.

Son olarak, Apple’ın uygun fiyatlı Watch SE modelinin yeni bir versiyonunu duyurması ihtimali de var. Bu model en son 2022’de güncellenmişti. Bazı raporlara göre, Apple alüminyum dış kaplamayı daha sert plastik bir kabukla değiştirebilir. Bu, maliyetleri daha da düşürmeye yardımcı olabilir.

İki yeni AirPods gelebilir

Apple, standart AirPods modellerinin yenileri için hazırlanıyor. Tahminlere göre etkinlikte giriş seviyesi bir kulaklık ve orta seviye bir kulaklık tanıtılacak. Bunlar AirPods 2 ve AirPods 3'ün yerini alabilir.

Tahminlere göre kulaklıklardaki en büyük gelişme USB-C kasalarına geçmesi olacak. Daha uygun fiyatlı modelde kablosuz şarj olmayacak. Ancak orta seviyede bu teknoloji kullanılacak.

Apple daha önceki nesillerde de aynı stratejiyi izlemişti. Bu yüzden mantıklı görünüyor. Daha pahalı AirPods’un kasasında bir hoparlör de olabilir.

Her iki modelin de benzer tasarımlara sahip olması bekleniyor. Ancak orta seviyedeki modelin aktif gürültü engelleme desteği sunması muhtemel. Eğer durum böyle olursa, bu kulaklıkların AirPods Pro’dan nasıl ayrılacağı net değil.

"Son bir şey"

Apple’ın Mac mini'de büyük bir tasarım değişikliği üzerinde çalıştığına dair söylentiler var.

Bu tasarımda artık USB-A portunun kaldırılacağı biliniyor. Analistler, bu modelin şirketin şimdiye kadar ürettiği en küçük masaüstü bilgisayarı olacağını ve Apple TV boyutlarında bir cihaz olabileceğini belirtiyor.

Mac Mini'nin iki versiyonu olacak. Bunlardan biri standart M4 işlemciyle, diğeri ise daha güçlü M4 Pro işlemciyle gelecek. Temel modelin bu ay tedarikçilerden sevkiyata başlayacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden Apple'ın etkinlikte bu bilgisayara birkaç dakika ayırması olası. Ancak bu konuda kesin bir şey yok. Çünkü bu etkinlik iPhone'lar ve akıllı saatler için düzenleniyor ve küçültülmüş bir masaüstü bilgisayar burada tuhaf karşılanabilir. Geçtiğimiz sonbaharda olduğu gibi, Apple yılın ilerleyen zamanlarında Mac’e özel bir etkinlik de düzenleyebilir.

Ayrıca, iPad mini'nin yenileneceği hakkında da iddialar var. Apple’ın en küçük iPad modeli 2021’den beri yenilenmedi. Yeni bir modelin yakında gelmesi bekleniyor, ancak Apple’ın iPhone etkinliklerinde iPad duyuruları yapması da alışıldık bir durum değil.

Yazılım güncellemeleri gelecek

Bunların ötesinde, bir dizi yazılım güncellemesi yakında yayınlanacak. iOS 18 hakkında birçok yazı yazıldı ve iPadOS 18 de yolda. Akıllı saatler için watchOS 11’in de bu sonbaharda çıkması bekleniyor. Apple bu üç işletim sistemini de WWDC’de detaylandırmıştı, ancak yaklaşan iPhone etkinliği bu yazılımların resmi çıkış tarihlerini duyurmak için bir adres olabilir.