Yeni mürekkep geliştirildi: Dövmeler artık istenildiğinde gizlenebilecek

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Dövmelerin kalıcı olması, zaman zaman onları gizlemek isteyen kişiler için sorun yaratabiliyor. Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları ise bu duruma farklı bir çözüm getirebilecek yeni bir mürekkep geliştirdi.

PhotoTat adı verilen teknoloji, normal gün ışığında neredeyse görünmez kalan dövmelerin ultraviyole (UV) ışık altında saniyeler içinde renklenmesini sağlıyor. Üstelik ortaya çıkan renkler, özel bir ışık yardımıyla yeniden kaybolabiliyor.

Çalışmanın başyazarı Carson Bruns, PhotoTat'i ışıkla kontrol edilen bir anahtara benzetti. UV ışık dövmeyi görünür hale getirirken, başka bir ışık kaynağıyla mürekkep yeniden saydamlaştırılabiliyor. Böylece dövmesini iş hayatında veya kişisel nedenlerle gizlemek isteyen kişiler, yalnızca belirli zamanlarda görünür olan tasarımlara sahip olabilecek.

Ancak teknolojinin kullanım alanı estetik amaçlarla sınırlı değil. Araştırmacılar, özellikle kanser tedavisi gören hastalar açısından önemli bir fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Kanser hastalarının kalıcı tedavi izleri gizlenebilir

Radyoterapi sırasında ışınların doğru bölgeye yönlendirilmesi için hastaların cildine küçük, kalıcı dövmeler yapılabiliyor. Bu işaretler tedavi tamamlandıktan sonra da vücutta kalıyor ve bazı hastalar için zorlu tedavi sürecini hatırlatan izlere dönüşebiliyor. PhotoTat sayesinde bu işaretlerin yalnızca klinik ortamında UV ışıkla görünür hale getirilmesi söz konusu. Hastalar günlük yaşamlarında dövmeleri fark etmezken sağlık çalışanları gerektiğinde işaretlerin yerini görebilecek.

Yeni mürekkebin arkasında, ışığa tepki vererek renk değiştiren fotokromik malzemeler bulunuyor. Daha önce boya ve plastik gibi ürünlerde kullanılan bu teknoloji, araştırmacılar tarafından dövme mürekkebine uyarlandı.

Mürekkebin üretiminde, tıbbi dolgularda ve kemik çimentosunda da kullanılan polimetil metakrilat (PMMA) adlı cam benzeri mikro kürelerden yararlanıldı. Fotokromik boyalar bu biyouyumlu kürelerin içine yerleştirildi. UV ışığa maruz kaldıklarında saniyeler içinde mavi, macenta veya sarı renge dönüşen boyalar, farklı oranlarda karıştırılarak başka renklerin de elde edilmesini sağlıyor.

Dövmenin görünmesi için birkaç saniye yeterli

Yapay deri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, iki ila üç saniyelik UV ışık uygulaması dövmenin belirginleşmesi için yeterli oldu. Ortaya çıkan renkler birkaç saat boyunca görünürlüğünü korudu. Dövmenin daha erken kaybolması istendiğinde ise uygun bir LED ışıkla mürekkep yeniden saydam hale getirilebiliyor. Araştırmacılar, kullanılan UV ışık miktarının yaklaşık 10 saniyelik güneş ışığına maruz kalmaya denk geldiğini belirtiyor.

Chip'in aktardığına göre Carson Bruns, teknolojiyi kendi bacağındaki bir dövmede de denedi. Araştırmacı, iki yıl boyunca herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını ve mürekkebin beklendiği gibi çalıştığını açıkladı. Bununla birlikte tek bir kişide elde edilen olumlu sonuç, ürünün genel kullanım için güvenli olduğunu göstermeye yetmiyor.

Matter & Light dergisinde yayımlanan çalışmanın ardından PhotoTat'in dövme salonlarında kullanılabilmesi için resmi güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanması gerekiyor. Özellikle toksisite, sterilite ve saflık testleri, mürekkebin ticari kullanıma geçip geçemeyeceğini belirleyecek.