Yeni Xbox ve PlayStation 6 fiyatları cep yakacak

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Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Project Helix’in fiyatına ilişkin tahminler gündeme geldi. Fortune dergisine dayandırılan habere göre, şirket içi tahminlerde konsolun fiyatının 1.200 ila 1.800 dolar arasında değişebileceği değerlendiriliyor.

Xbox Başkanı Asha Sharma’nın planlarına ilişkin haberde, Microsoft’un 2027’de yeni nesil bir el konsolu, 2028’de ise Project Helix’i piyasaya sürmeyi hedeflediği aktarıldı.

Ancak yüksek donanım maliyetlerinin yeni konsolun fiyatını artırabileceği belirtiliyor. Microsoft’un fiyatı daha düşük tutmak için maliyetin bir bölümünü üstlenmesi veya cihazı donanım satışından zarar etmeyi göze alarak piyasaya sürmesi seçenekler arasında gösteriliyor. Şirketin bu durumda gelirini oyunlar ve abonelik hizmetleri üzerinden artırmayı hedefleyebileceği ifade ediliyor.

Yapay zeka yatırımları bellek maliyetlerini artırıyor

Digital Trends'in haberine göre; konsol fiyatlarına ilişkin beklentilerde, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle yükselen bellek maliyetleri öne çıkıyor. Bellek fiyatlarındaki artışın tüketici elektroniği ürünlerinin maliyetlerini de yukarı çektiği belirtiliyor.

Microsoft, 2021 yılında Xbox konsollarını yıllardır zararına sattığını açıklamıştı. Ancak mevcut maliyet koşullarının, yeni nesil cihazlarda benzer bir fiyatlandırma politikasını sürdürmeyi zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

PlayStation 6 için de 1.000 doların üzerinde fiyat beklentisi

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 6’nın da yüksek maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğu öne sürülüyor. Haberde, bazı tahminlerin cihazın fiyatının 1.000 doları aşabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

Bellek fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde Microsoft ve Sony’nin yeni nesil konsolların çıkış tarihlerini erteleyebileceği de değerlendiriliyor. Böyle bir ertelemenin, donanım maliyetlerinin gerilemesini bekleyerek cihazları daha erişilebilir fiyatlarla piyasaya sürme amacı taşıyabileceği belirtiliyor.