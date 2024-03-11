Yeni Zelanda'da çok sayıda yeni okyanus canlısı türü keşfedildi

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsü (NIWA), Te Papa Tongarewa Müzesi bünyesindeki bilim insanları ile İngiltere ve Avustralya'dan gelen uzmanlardan oluşan "Ocean Census" ekibi, şubat ayında Bounty Çukuru'nda yeni türler bulma amacıyla keşif gezisine çıktı.

Keşif gezisi kapsamında 4 bin 800 metre derinlikteki Bounty Çukuru'ndan 1800 kadar örnek toplayan ekip, yaptıkları incelemeler sonucunda 100 civarında "yeni veya yeni olduğu düşünülen" okyanus canlısı türü keşfettiklerini bildirdi.

Bulunan yeni türler arasında düzinelerce yumuşakça, üç balık, bir karides ve bir kafadan bacaklı yer alıyor.

Ekibin liderlerinden deniz biyoloğu Alex Rogers, bölgedeki biyolojik çeşitlilikten etkilendiğini ve keşfedilen türlerin sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Daha fazla örnek üzerinde çalıştıkça bu sayının artacağını ve toplam sayının 100 yerine yüzlerce olacağını düşünüyorum." dedi.