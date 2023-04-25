Yenilenmiş telefonlarda en çok satılan marka belli oldu

Pazar araştırma şirketlerinden Counterpoint, akıllı telefonlarla ilgili bir çalışma yayımladı.

Geçtiğimiz yılın boyunca satılan yenilenmiş akıllı telefonlar üzerinden yapılan araştırma, tüketicilerin bu kategorideki bir numaralı tercihlerinin iPhone olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki ikinci elde satılan her iki telefondan neredeyse biri, yenilenmiş bir iPhone'du.

Yapılan araştırmaya göre yenilenmiş akıllı telefon satışları, yıllık bazda yüzde 5'lik artış gösterdi.

Counterpoint, COVID-19'un Çin'deki etkileri yeniden artmamış olsaydı yenilenmiş telefon satışlarının çok daha yüksek oranda olacağını ifade ediyor.

En çok tercih edilen markalar

• Apple: %49 pay

• Samsung: %26 pay

• vivo - OPPO: %3 pay

• Huawei: %2 pay

• Diğer: %17 pay