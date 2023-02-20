Yerel haberler için yapay zeka kullanımı araştırılıyor

Daily Mirror gazetesinin yayıncı kuruluşu ‘Reach’, medya kuruluşlarında yapay zekayı kullanmanın yollarını arıyor. 130’dan fazla ulusal ve bölgesel gazete ve dergi yayımlayan Reach, chatbotun bu alanda "potansiyelinin yüksek olduğu” görüşünde.

Daily Mirror ve Daily Express gazetelerinin yayıncısı, medya kuruluşları yapay zekayı kullanmanın yollarını ararken, yapay zeka chatbotu ChatGPT'nin gazetecilerin kısa haberler yazmasına yardımcı olup olmayacağını araştırıyor.

Reach CEO'su Jim Mullen, Financial Times’a, şirketin yerel hava durumu ve trafik gibi konuların haberlerini derleyen muhabirlere yardımcı olmak için ChatGPT’nin nasıl kullanılabileceğini incelemek üzere bir çalışma grubu kurduğunu söyledi. “ChatGPT gibi bir yapay zekanın öğreniminin potansiyelini ve sınırlarını keşfetmek için teknoloji ve editör ekiplerimizde bir çalışma grubu görevlendirdik" bilgisini paylaşan Mullen, “Geleneksel içeriklerin dışında yerel trafik ve hava durumu gibi daha rutin haberler için gazetecilerimizi desteklemek veya bunun için yaratıcı kullanımlar bulmak için gelecekte onu kullanma potansiyeli görebiliriz” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki haber merkezleri, OpenAi'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard sohbet botu da dahil olmak üzere üretken yapay zekadaki ilerlemelerin gazetecilik sektörünü nasıl etkileyeceğini göz önünde bulunduruyor.

Associated Press'te otomasyon ve yapay zeka üzerinde çalışan AppliedXL şirketinin kurucu ortağı Francesco Marconi, ChatGPT'nin gazetecilikte uygulanmasının "destekleyici konumda” olacağını söyledi. Marconi, “Örnek olarak, GPT’yi belirli haber bölümlerini düzenlemenize yardımcı olabilecek ancak orijinal haber yapamayan bir stajyer olarak düşünebilirsiniz’’ dedi.