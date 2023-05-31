Yörüngedeki astronot sayısı rekor kırdı

Çin'in üç kişilik mürettebata sahip Shenzhou 16 uzay aracının 29 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 09.31'de fırlatılmasıyla yörüngedeki astronot nüfusu 17'ye yükseldi.

17 astronotun hepsi, kısa bir süreliğine olsa da aynı anda Dünya yörüngesinde yer alarak rekora imza attı.

Bundan önceki rekor, Eylül 2021'de özel bir uzay gezisi için Inspiration4 uzay aracının fırlatılmasıyla kırılmıştı.

O görevle birlikte yörünge nüfusu toplam 14 kişiye çıkmıştı.

17 kişilik yeni rekorsa birbirinden farklı zamanlarda uzaya çıkan 4 ayrı ekipten oluşuyor. Bunlar arasında Çin'den 6 kişi, Rusya'dan üç kişi, Suudi Arabistan'dan iki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir kişi var. Geri kalanıyla ABD'lilerden oluşuyor.

Shenzhou 16 (Üç kişi): Çinli astronotlar Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao, an itibarıyla Çin'in Tiangong uzay istasyonunda.

Shenzhou 15 (Üç kişi): Yine Çinli üç astronot (Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu) Kasım 2022'den beri Tiangong'da. Bu ekibin haziran başında Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Expedition 69 (7 kişi): Rus federal uzay ajansı Roscosmos'tan Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve Andrey Fedyaev adlı üç astronot; NASA'dan Frank Rubio, Stephen Bowen ve Warren Hoburgv; son olarak da BAE'den Sultan El Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevde.

Axiom-2 (4 kişi): ABD'li Axiom Space firmasının astronotu Peggy Whitson, özel uzay turisti John Shoffner, Suudi Arabistanlı astronotlar Ali El Karni ve Reyyane Bernavi de bu ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Ancak bu ekip, 30 Mayıs salı günü Dünya'ya dönmek üzere SpaceX'in Crew Dragon "Freedom" uzay aracıyla istasyondan ayrıldı. Astronotlar birkaç saat önce gezegene inmeyi başardı.

Yörüngede sayısı 17 kişiye ulaşan bu astronotlar arasında, uzaya çıkan 600. kişi unvanını taşıyan biri de yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Bernavi, aynı zamanda uzaydaki 600. insan konumunda.