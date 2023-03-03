YouTube CEO'su duyurdu: Yeni özellikler geliyor

YouTube'un yeni yöneticisi Neal Mohan, 2023 yılı ve sonrasındaki hizmet planlarını özetleyen yazı paylaştı.

Mohan, yeni yıl için öncelikli planlarından birinin, daha fazla YouTube içerik üreticisinin hizmetten para kazanmasına yardımcı olmak olduğunu açıkladı. Mohan şunları söyledi: “Yüz binlerce kanal geçen yıl ilk kez YouTube'da para kazandı. Ayrıca abonelik işimizi genişleterek, alışverişe yatırım yaparak ve ücretli dijital ürün tekliflerimizi sürekli geliştirerek içerik oluşturuculara reklamlar dışında daha fazla fırsat sunuyoruz.”

Mohan ayrıca, içerik oluşturucuların daha fazla hayrana ulaşması için bazı özellikleri genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

Yeni yönetici, içerik oluşturucular için daha fazla podcast özelliği için de çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

YouTube, içerik oluşturucular için mevcut trend olan üretken yapay zeka araçlarını eklemek için de çalışıyor.