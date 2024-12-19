YouTube clickbait videolara savaş açtı! Uyarmadan kaldıracak

YouTube, tıklama tuzağı başlıklar ve küçük resimlerle izleyicileri videoya çekmeye çalışan hesaplara işlem uygulamaya başladı.

Videonun içeriğiyle uyuşmayan başlık ve görsel koyan kanal sahiplerine ilişkin uygulama, Hindistan’da test edilmeye başlandı.

YouTube tık tuzağı videolara karşı önlem almaya başladı

Google, özellikle son dakika haberleri ve güncel olaylara ilişkin videolar paylaşan hesapları radarına alacak. Örneğin; “2025 asgari ücret belli oldu” başlığı atıp video içeriğinde asgari ücret dışında her şeyi konuşan bir kanal hakkında işlem yapılacak.

YouTube, clickbait video yayınlayan bir kanalı politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ihtar vermeden kaldıracak. Önümüzdeki aylarda Hindistan’da başlatılacağı resmi olarak duyuruldu. Ancak, tık tuzağı videolar küresel çapta bir sorun; dolayısıyla diğer ülkelerde de uygulamaya geçilecektir. Donanımhaber'de yer aşan bilgiye göre YouTube, başlık veya küçük resimle videonun gerçek içeriği arasındaki farkları nasıl tespit edeceğine dair bir bilgi paylaşmadı.