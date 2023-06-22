YouTube, ilk resmi alışveriş kanalını açıyor

Alphabet’in sahibi olduğu YouTube yeni özellikleri ve servisleri denemeye devam ediyor.

Bu bağlamda Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap tarafından geçilen habere göre YouTube, canlı alışveriş için ilk resmi alışveriş kanalını 30 Haziran’da Güney Kore’de açmaya hazırlanıyor.

Belirtilenlere göre yeni kanal Kore dilinde faaliyet gösterecek ve 90 günlük bir proje olarak başlayacak.

Yonhap ve diğer Kore medyası, konuya aşina kişilere dayanarak, başlangıçta şirketlere canlı bir ticaret platformu sağlayacağını ve yaklaşık 30 markanın alışveriş içeriğini canlı yayınlamayı planladığını söyledi.