YouTube, mesajlaşma özelliğini geri getirecek

YouTube, yaklaşık altı yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir test süreci başlattığını açıkladı. Şirket, kullanıcıların platform üzerinde mesajlaşma deneyimi talebinin en çok istenen özellik olduğunu belirtti.

YouTube destek sayfasında yayımlanan duyuruda, şirket özelliği şimdilik “doğrudan mesajlaşma” olarak adlandırmasa da kullanıcıların beğendikleri videoları (uzun videolar, Shorts ve canlı yayınlar) paylaşarak aynı uygulama üzerinden sohbet edebilecekleri ifade edildi.

Sadece iki ülkede test ediliyor

Yeni mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya’da kullanıma sunuldu.

Test sürecinde 18 yaş ve üzeri kullanıcılar, yeniliği deneyimleyebilecek. YouTube, geri bildirimlere göre özelliğin global olarak kullanıma açılıp açılmayacağına daha sonra karar verecek.

En çok talep edilen özellik

YouTube, DM özelliğinin yıllardır kullanıcılar tarafından en çok istenen özellik olduğunu vurguladı. Doğrudan mesajlaşma ilk kez 2017’de duyurulmuş, 2018’de web sürümüne de eklenmişti.

Ancak bir yıl sonra şirket, kullanım oranlarının düşük olduğu tahmin edilen özellik yerine Stories gibi farklı sosyal medya formatlarına odaklanmış ve mesajlaşmayı tamamen kaldırmıştı.

YouTube, Stories özelliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.

